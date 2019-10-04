Мер латвійського міста порушив Конституцію, заговоривши українською

- Центр державної мови Латвії попросив мера Даугавпілса Андрія Элксниньша пояснити, чому він виголосив звернення російською мовою під час фестивалю Dragon Boats на озері Великі Стропи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Центр державної мови надіслав мені "лист щастя" за російську мову. Як виявилося, цього літа, засмагаючи на озері Великі Стропи, я порушив преамбулу до Конституції, побажавши веслярам вдало погребти", — заявив Элксниньш.

- Центр державної мови посилається на відео, де видно, що 24 серпня мер звернувся до учасників заходу російською. Цим, на думку центру держмови, він порушив 4-й пункт Конституції, в якій сказано, що державна мова Латвії — латвійська.

В законі "Про самоврядування" сказано, що робоча мова самоврядувань — латвійська, і голова міської думи зобов'язаний знати державну мову на найвищому рівні. Голова думи, відзначає центр держмови, грунтуючись на преамбулі до Конституції, повинен піклуватися про згуртованості суспільства, в основі якого має бути латиську мову. Тому Элксниньш зобов'язаний звертатися до населення латиською, особливо на публічних заходах, доступних всім жителям міста.

Як повідомляли "Українські Новини", в Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння. Також країна офіційно заборонила телеканал "Росія" за розпалювання ненависті до України і звинуватила Росію в кібератаках на державні відомства.