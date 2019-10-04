Друге місце Пальчевського в рейтингу по Києву - замовна соціологія, - журналіст

Оприлюднені ЗМІ рейтинги про вірогідні уподобання киян на майбутніх виборах столичного градоначальника, стали предметом дослідження політологів, експертів і журналістів.\r\nТак, головний редактор порталу lb.ua Соня Кошкіна (Ксенія Василенко, - ред), досить скептично відреагувала на потенційні шанси окремих ймовірних кандидатів. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі telegram.org.\r\n"Сама відчайдушна бійка - хто піде під брендом СН (партія "Слуга народу", - ред). Фаворитом, як ми знаємо, вважається Олександр Ткаченко. Якого активно підтримує ІВК (Ігор Коломойський, - ред).\r\nАле ось ЗЕ (Володимир Зеленський, - ред) - з яким у них давня нелюбов, ще з "телевізійних часів" - категорично проти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧує моє серце: в результаті Сашу (Олександр Ткаченко, - ред) не висунуть. Подивитеся).\r\nЩе мене питають: "а чого ти про Пальчевського (Андрій Пальчевський, - ред) не написала? Він же бігборди по всьому місту вже розвісив".\r\nНу, да, розвісив. Але бігборди наліпити - справа нехитра. Домогтися отримання для себе партійного бренду - завдання куди складніше.\r\nА не писала тому, що недавно побачила опубліковану "соціологію".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗамовну, зрозуміло.\r\nБо при здоровому глузді ніхто просто так таке не надрукує.\r\nЗгадана соціологія дає 34 відсотки Кличко і 32 - Пальчевському.\r\nДруге місце типу)\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАга.\r\nДовго сміялася)))", - написала Соня Кошкіна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, соціологічні опитування показують, що розрив між Віталієм Кличком і його конкурентами на виборах мера Києва стрімко скорочується. Це вказує на те, що сьогодні у киян є сильний запит на оновлення міської влади.\r\nВсеукраїнська соціологічна служба з 23 вересня по 1 жовтня 2019 року проводила опитування в десяти районах м. Києва. Згідно з його результатами, якби вибори мера Києва проходили у ці дні, Віталій Кличко набрав би 16,1% голосів виборців. Друге місце у Андрія Пальчевського, якого готові підтримати 12,6% виборців, на третє місце вирвався з 10,8% Ігор Смешко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n