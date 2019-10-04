Друге місце Пальчевського в рейтингу по Києву - замовна соціологія, - журналіст

Оприлюднені ЗМІ рейтинги про вірогідні уподобання киян на майбутніх виборах столичного градоначальника, стали предметом дослідження політологів, експертів і журналістів.

Так, головний редактор порталу lb.ua Соня Кошкіна (Ксенія Василенко, - ред), досить скептично відреагувала на потенційні шанси окремих ймовірних кандидатів. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі telegram.org.

"Сама відчайдушна бійка - хто піде під брендом СН (партія "Слуга народу", - ред). Фаворитом, як ми знаємо, вважається Олександр Ткаченко. Якого активно підтримує ІВК (Ігор Коломойський, - ред).

Але ось ЗЕ (Володимир Зеленський, - ред) - з яким у них давня нелюбов, ще з "телевізійних часів" - категорично проти.

Чує моє серце: в результаті Сашу (Олександр Ткаченко, - ред) не висунуть. Подивитеся).

Ще мене питають: "а чого ти про Пальчевського (Андрій Пальчевський, - ред) не написала? Він же бігборди по всьому місту вже розвісив".

Ну, да, розвісив. Але бігборди наліпити - справа нехитра. Домогтися отримання для себе партійного бренду - завдання куди складніше.

А не писала тому, що недавно побачила опубліковану "соціологію".

Замовну, зрозуміло.

Бо при здоровому глузді ніхто просто так таке не надрукує.

Згадана соціологія дає 34 відсотки Кличко і 32 - Пальчевському.

Друге місце типу)

Ага.

Довго сміялася)))", - написала Соня Кошкіна.

Як повідомляли Українські Новини, соціологічні опитування показують, що розрив між Віталієм Кличком і його конкурентами на виборах мера Києва стрімко скорочується. Це вказує на те, що сьогодні у киян є сильний запит на оновлення міської влади.

Всеукраїнська соціологічна служба з 23 вересня по 1 жовтня 2019 року проводила опитування в десяти районах м. Києва. Згідно з його результатами, якби вибори мера Києва проходили у ці дні, Віталій Кличко набрав би 16,1% голосів виборців. Друге місце у Андрія Пальчевського, якого готові підтримати 12,6% виборців, на третє місце вирвався з 10,8% Ігор Смешко.