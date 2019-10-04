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04 жовтня 2019, пʼятниця, 08:49 6
Європа 2019-10-04T08:55:47+03:00
Українські Новини
Послідовники Грети Тунберг облили кров'ю Міністерство фінансів у Лондоні

Послідовники Грети Тунберг облили кров'ю Міністерство фінансів у Лондоні

Група активістів з охорони навколишнього середовища Extinction Rebellion використовувала пожежну машину для розпилення 1800 літрів підробленої крові в британському міністерстві фінансів в Лондоні на знак протесту проти суперечливої позиції Великобританії щодо зміни клімату.

Про це повідомляють CNN.

"Протест проводиться з метою підкреслити невідповідність між наполегливою вимогою уряду Великобританії про те, що Великобританія є світовим лідером у боротьбі з руйнуванням клімату, і в той же час вкладає величезні суми грошей у проекти з видобутку пполезных копалин і углеродоемким проектів", - йдеться в заяві ативистов.

Під час розпилення червоної рідини на будівлю, активісти втратили контроль над шлангом і той впав на землю і почав хаотично метався по ній, заливаючи все навколо штучною кров'ю. Підняти його так і не змогли.

Активісти під Казначеством в Лондоні. Скріншот: Facebook/ Extinction Rebellion LondonАктивісти під Казначеством в Лондоні. Скріншот: Facebook/Extinction Rebellion London

"У Казначейства Великобританії є кров на руках", - написав один з екоактивістів в пості в Facebook.

Після демонстрації чотири активісти, одягнені в чорне, стояли на даху автомобіля, на якому було зображено прапор з написом: "Припиніть фінансувати смерть у результаті зміни клімату".

Представник лондонської пожежної команди запевнив, що це пожежна машині не належить їх частини.

Extinction Rebellion каже, що для підробленої крові використовувалася вода, пофарбована в червоний харчовий барвник.Серед активістів був 83-річний дідусь Філ Кінгстон, якого шість разів заарештовували разом з іншими з цього еко-руху.

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Як повідомляли Українські Новини, в Лондоні заарештували близько 300 захисників клімату, блокують дороги. Нагадаємо, ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію і повідомили, що в найближчі 100 років Земля може залишитися без хмар.

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