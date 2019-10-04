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04 жовтня 2019, пʼятниця, 08:29 8
Події 2019-10-04T08:38:37+03:00
Українські Новини
Таксі з пасажирами влетіло в стовп на мокрій дорозі в Києві

Таксі з пасажирами влетіло в стовп на мокрій дорозі в Києві

У ніч на 4 жовтня в Києві за адресою вулиця Олени Теліги, 12б сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia. У момент зіткнення в машині знаходився водій-таксист і два пасажири, повідомляє "Інформатор".

Аварія трапилася близько 03:00.

Як з'ясували патрульні, водій-таксист підібрав двох пасажирів недалеко від станції метро "Дорогожичі". Вони почали їхати по Теліги в бік станції метро "Почайна".

На вигині дороги, під час руху, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і влетів у стовп рекламного щита. Попередньо, причиною аварії стала мокра дорога.

Допомога прибулих медиків нікому не знадобилася. Пасажири продовжили дорогу додому на іншому автомобілі, а водій залишився для оформлення відповідних матеріалів. Зазначається, що у чоловіка були відсутні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. На місці працював екіпаж патрульної поліції.

ДТП на Теліги в Києві. Фото: ДТП на Теліги в Києві. Фото: "Інформатор"

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