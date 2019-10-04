Таксі з пасажирами влетіло в стовп на мокрій дорозі в Києві

У ніч на 4 жовтня в Києві за адресою вулиця Олени Теліги, 12б сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia. У момент зіткнення в машині знаходився водій-таксист і два пасажири, повідомляє "Інформатор".\r\nАварія трапилася близько 03:00.\r\nЯк з'ясували патрульні, водій-таксист підібрав двох пасажирів недалеко від станції метро "Дорогожичі". Вони почали їхати по Теліги в бік станції метро "Почайна".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа вигині дороги, під час руху, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і влетів у стовп рекламного щита. Попередньо, причиною аварії стала мокра дорога.\r\n\r\nДопомога прибулих медиків нікому не знадобилася. Пасажири продовжили дорогу додому на іншому автомобілі, а водій залишився для оформлення відповідних матеріалів. Зазначається, що у чоловіка були відсутні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. На місці працював екіпаж патрульної поліції.\r\nДТП на Теліги в Києві. Фото: "Інформатор"\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n