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04 жовтня 2019, пʼятниця, 09:01 206
Силові структури 2019-10-04T12:00:03+03:00
Українські Новини
Через кілька місяців в ДБР з'являться оперативні співробітники, - Труба

Через кілька місяців в ДБР з'являться оперативні співробітники, - Труба

Перші оперативні співробітники з'являться в Державному бюро розслідувань (ДБР) вже через кілька місяців, сподівається директор Бюро Роман Труба. Таку думку він висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"У нас в даний час в повному обсязі укомплектований штат, і основна причина полягає в тому, що в законі була технічна  прогалина - законодавець, приймаючи закон, забув вписати посаду оперативного працівника. Таким чином, ми більше року не могли оголосити конкурс на ці посади і сформувати оперативні підрозділи. У квітні цього року цю прогалину було виправлено, і ми оголосили конкурси, які зараз тривають. Сподіваюся, що найближчим часом, за кілька місяців, ми проведемо конкурс і перші оперативні працівники складуть присягу", - пояснив він.

Труба нагадав, що для набору слідчих та інших працівників ДБР провела найбільший конкурс в історії України - одночасно на 674 посади. І хоча з листопада 2018 року Бюро працює без оперативників, через нього пройшло більше 28 тис справ кримінальних проваджень, за якими в суд направлено більше 2 тис обвинувальних актів та винесено близько 500 обвинувальних вироків.

Директор ГБР висловив жаль, що закон обмежує кількість співробітників Бюро: зараз це максимум 1500 осіб на всю Україну, включаючи центральний апарат і сім територіальних управлінь.

"Закон так визначив, що одне територіальне управління охоплює кілька областей - чотири або п'ять. Але при цьому там тільки 114 працівників, включаючи слідчих і оперативників. Досить такої кількості людей для того, щоб швидко виїжджати на місце злочину? А якщо одночасно в декількох областях? Ні. Потрібно прибирати визначену у законі граничну чисельність працівників, а також дозволяти ДБР мати представництво в кожній області", - сказав Труба.

Верховна Рада прийняла закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році конкурс на посаду глави Бюро виграв Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури. 27 листопада 2018 року ДБР приступила до правоохоронної діяльності. До компетенції відомства входить розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.

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