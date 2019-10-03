Мер Миколаєва назвав місто бідним і заявив, що в його бюджеті недостатньо грошей для утримання аеропорту

Голова Миколаївської міської ради Олександр Сенкевич заявив, що в міському бюджеті недостатньо коштів на утримання міжнародного аеропорту "Миколаїв".\r\nПро це він повідомив у четвер, відреагувавши на слова міністра інфраструктури Владислава Криклія, запропонував фінансувати міжнародний аеропорт "Миколаїв" з міського бюджету замість обласного, передають Українські Новини.\r\n"У нас в місті мало грошей. Миколаїв — це місто бідне", - сказав мер.\r\nСенкевич вважає, що бідному місту давати додаткове навантаження на бюджет без додаткових ресурсів не можна.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМер зазначив, що в рейтингу привабливості міст Миколаїв посідає одне з останніх місць.\r\nЗараз аеропорт "Миколаїв" фінансується з обласного бюджету.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, мер Миколаєва за рік отримав доходів у 12 разів менше, ніж його дружина. Так, голова Миколаївської міської ради задекларував 302 829 гривень доходів.\r\nТим часом Миколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n