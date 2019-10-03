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03 жовтня 2019, четвер, 22:38 11
Суспільство 2019-10-03T23:15:01+03:00
Українські Новини
Мер Миколаєва назвав місто бідним і заявив, що в його бюджеті недостатньо грошей для утримання аеропорту

Мер Миколаєва назвав місто бідним і заявив, що в його бюджеті недостатньо грошей для утримання аеропорту

Голова Миколаївської міської ради Олександр Сенкевич заявив, що в міському бюджеті недостатньо коштів на утримання міжнародного аеропорту "Миколаїв".

Про це він повідомив у четвер, відреагувавши на слова міністра інфраструктури Владислава Криклія, запропонував фінансувати міжнародний аеропорт "Миколаїв" з міського бюджету замість обласного, передають Українські Новини.

"У нас в місті мало грошей. Миколаїв — це місто бідне", - сказав мер.

Сенкевич вважає, що бідному місту давати додаткове навантаження на бюджет без додаткових ресурсів не можна.

Мер зазначив, що в рейтингу привабливості міст Миколаїв посідає одне з останніх місць.

Зараз аеропорт "Миколаїв" фінансується з обласного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, мер Миколаєва за рік отримав доходів у 12 разів менше, ніж його дружина. Так, голова Миколаївської міської ради задекларував 302 829 гривень доходів.

Тим часом Миколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.

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