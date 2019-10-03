У Великобританії сайт бронювання житла відкрив вакансію безкоштовних подорожей туристам з собаками

Один із сайтів бронювання житла у Великобританії відкрив вакансію для туристів з собаками. Про це повідомляє Lonely Planet.

Власники британського сайту Snaptrip відкрили вакансію для туристів з собаками, які протягом року подорожувати зі своїми улюбленцями. Відзначається, що за кожен огляд готелю будуть платити близько €337, а всі витрати на проживання та переїзд за рахунок компанії.

Згідно з вимогами, для роботи потрібні будуть двоє власники собак, які повинні будуть писати детальні огляди житла і роботи фото, оцінюючи його за критеріями комфортних умов для собак, практичності, місця для прогулянки та наявності дружніх собак публічних закладів, розташованих поблизу.

Подати заявку на вакансію можна по посиланню.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Лондоні відкрилася вакантна позиція дідуся.

Крім того, в Дубліні ветеринарна клініка відкривала вакансію "обімальщика кішок".

Також, в 2017 році, комісія з питань житлово-комунального господарства Київської міськради підтримала петицію про визнання котів частиною екосистеми Києва.