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03 жовтня 2019, четвер, 20:04 158 Прес-реліз
Вибори 2019-10-03T20:10:17+03:00
Українські Новини
Смешко, Кличко і Пальчевський – лідери на виборах мера Києва

Смешко, Кличко і Пальчевський – лідери на виборах мера Києва

Соціологічні опитування показують, що розрив між Віталієм Кличком і його конкурентами на виборах мера Києва стрімко скорочується.  Це вказує на те, що сьогодні у киян є сильний запит на оновлення міської влади.

Всеукраїнська соціологічна служба з 23 вересня по 1 жовтня 2019 року проводила опитування в десяти районах м. Києва.  Згідно з його результатами, якби вибори мера Києва проходили у ці дні, Віталій Кличко набрав би 16,1% голосів виборців.  Друге місце у Андрія Пальчевського, якого готові підтримати 12,6% виборців, на третє місце вирвався з 10,8% Ігор Смешко.

8,7%  набирає Сергій Притула, 3,5% – Олександр Ткаченко, 2,5% – Борислав Береза.  Інших кандидатів підтримали 4,2% опитаних, а 32,4% – не визначилися з вибором.

Зростання рейтингів Смешко, невеликий розрив в 3,5% між Віталієм Кличком і Андрієм Пальчевським вказує на те, що у даний час не можна робити однозначного висновку щодо переможця на виборах мера.

В  опитуванні взяли учать участь 2 000 респондентів.  Можлива соціологічна похибка – 1,5%.

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