Смешко, Кличко і Пальчевський – лідери на виборах мера Києва

Соціологічні опитування показують, що розрив між Віталієм Кличком і його конкурентами на виборах мера Києва стрімко скорочується. Це вказує на те, що сьогодні у киян є сильний запит на оновлення міської влади.

Всеукраїнська соціологічна служба з 23 вересня по 1 жовтня 2019 року проводила опитування в десяти районах м. Києва. Згідно з його результатами, якби вибори мера Києва проходили у ці дні, Віталій Кличко набрав би 16,1% голосів виборців. Друге місце у Андрія Пальчевського, якого готові підтримати 12,6% виборців, на третє місце вирвався з 10,8% Ігор Смешко.

8,7% набирає Сергій Притула, 3,5% – Олександр Ткаченко, 2,5% – Борислав Береза. Інших кандидатів підтримали 4,2% опитаних, а 32,4% – не визначилися з вибором.

Зростання рейтингів Смешко, невеликий розрив в 3,5% між Віталієм Кличком і Андрієм Пальчевським вказує на те, що у даний час не можна робити однозначного висновку щодо переможця на виборах мера.

В опитуванні взяли учать участь 2 000 респондентів. Можлива соціологічна похибка – 1,5%.