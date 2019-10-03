Штраф маршрутникам за відмову в пільговому проїзді збільшили майже в 19 разів

Верховна Рада підвищила штраф за безпідставну відмову у пільговому проїзді з 136 гривень до 2 550 гривень.

За ухвалення законопроекту №0889 в цілому проголосували 299 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, до кодексу про адміністративні правопорушення вносяться зміни, які збільшують такий штраф до 8 неоподатковуваних мінімумів до 150.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Кабінету Міністрів про монетизацію пільг виключно на 30 поїздок у комунальному транспорті.

Раніше, 14 березня 2018 року, Кабінет Міністрів ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

В лютому 7 депутатів Верховної Ради пропонували парламенту збільшити штраф для водіїв та суб'єктів підприємницької діяльності за безпідставну відмову пільговикам у безкоштовному проїзді до 2 550 гривень.