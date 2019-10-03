Поліція евакуювала 1,7 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 3 жовтня близько понад 1,7 тис. чоловік через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Кульпарківській.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\n3 жовтня надійшло повідомлення про замінування ТЦ.\r\nЗ центру було евакуйовано понад 1,7 тис. чоловік.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа місце події виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.\r\nПравоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.\r\nНіяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.\r\nІнформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.