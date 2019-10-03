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03 жовтня 2019, четвер, 18:41 6
Події 2019-10-03T18:43:54+03:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 1,7 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 1,7 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 3 жовтня близько понад 1,7 тис. чоловік через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Кульпарківській.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

3 жовтня надійшло повідомлення про замінування ТЦ.

З центру було евакуйовано понад 1,7 тис. чоловік.

На місце події виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.

Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.

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