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03 жовтня 2019, четвер, 18:18 24
Америка 2019-10-03T19:00:02+03:00
Українські Новини
У США бездомна співачка підписала контракт з продюсером, виконавши арію в метро

У США бездомна співачка підписала контракт з продюсером, виконавши арію в метро

На днях, в інтернет потрапило відео, на якому жінка без постійного місця проживання виступала на одній з платформ метро, яке дійшло до світовових продюсерів. Про це передає ABC News.

На відео жінка на порожній платформі метро виконує арію "O mio babbino caro" з опери "Джанні Скіккі" італійського композитора Джакомо Пуччіні. Відеоролик швидко набрав велику кількість лайків і переглядів. Виконавицею виявилася 52-річна мігрантки з Росії по імені Емілі Заморка.

Відео з її співом опублікував на своїх сторінках в соцмережах Департамент поліції Лос-Анджелеса. Згодом його перехопили декілька найбільших ЗМІ Америки.

Зазначається, у жінки немає вдома, а все її майно поміщається в візок із супермаркету. У розмові з журналістами Емілі розповіла, що їй подобається співати в метро, тому що там хороша акустика. Крім того, вона - професійна скрипалька і піаністка.

 

За словами Емілі Заморки , в США вона переїхала з Росії в 24 роки. У Штатах жінка заробляла викладацькою діяльністю, але в 2005 році захворіла, у неї виникли фінансові труднощі, і вона втратила житло.

Щоб мати хоча б якийсь заробіток, Емілі почала підробляти в кафе і ресторанах, грала на скрипці для перехожих на вулиці. Але одного разу невідомий вкрав у неї музичний інструмент. На даний момент жінка отримала політичний притулок у США і живе на державну допомогу.

Після публікації в Instagram поліція Лос-Анджелеса разом з місцевою владою запустили кампанію по збору грошей на нове житло для Емілі. З необхідних 65 тисяч доларів вже зібрано понад 46 тисяч. Поки її поселили в готелі.

Крім того, завдяки інтернету і ЗМІ про співачку дізнався відомий продюсер і композитор Джоель Даймонд, який запропонував Емілі контракт на запис альбому. Вже в цю суботу, 5 жовтня, Заморка виступить на відкритті італійського фестивалю Лос-Анджелеса.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відомий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе виступив у київському метро.

Крім того, співак Григорій Лепс влаштував концерт у переході московського метро.

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