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03 жовтня 2019, четвер, 17:24 413
Політика 2019-10-03T17:27:07+03:00
Українські Новини
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства

Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства

Американське видання The Hill, яке традиційно підтримує республіканців, пішло врозріз з політичною позицією. В той час, як Дональд Трамп намагався критикувати свого основного конкурента Джо Байдена на виборах президента 2020, медійний голос республіканців визнав, що порушень насправді немає. Про це йдеться в матеріалі The Hill.

"Українські чиновники не знайшли жодних порушень з боку Байдена, і прокурор, який, за твердженням Трампа, став мішенню, заявив, що Хантер Байден не був визнаний винним у скоєнні злочину", - пише видання.

"З точки зору українського законодавства він нічого не порушував", - зізнався Юрій Луценко, колишній головний прокурор України.

Як пише The HILL, зусилля Дональда Трампа, спрямовані на те, щоб переконати президента України розпочати розслідування щодо Джо Байдена, який наразі є найпопулярнішим кандидатом на виборах 2020 від демократів, стали центром розслідування імпічменту в Палаті представників.

Через політичний тиск у справі Байдена у відставку вже подав Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту в Україні. Адміністрація Трампа намагається знайти хоч якісь зачіпки для звинувачення Джо Байдена. Але поки що всі спроби марні.
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