Бізнес-партнер людей Януковича "тисне" на іноземний бізнес в Україні, – ЗМІ

Бізнесмен Павло Фукс, який вже допоміг соратнику і міністру колишнього Президента Віктора Януковича Едуарду Ставицькому зберегти бізнес-активи, за мовчазною згодою влади з допомогою рейдерів чинить тиск на китайський бізнес в Україні.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф". Також з подробицями можна ознайомитися в матеріалі "Повернення "легітимного": які структури переходять під контроль Януковича".

Мова йде про електростанції на джерелах сонячної енергії ТОВ "Восход Солар" китайської державної корпорації CNBM, майно якого стало об'єктом протиправних дій. Група бізнесмена зуміла з допомогою постанови суду передати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) раніше арештоване майно компанії через справи про рейдерські атаки з боку ТОВ "ФК "Веста", яку ЗМІ пов'язують із самим Фуксом. У журналістів та інвесторів є підозра, що Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції та Служба безпеки України виступили на боці рейдерів в цій справі.

Китайські представники звернулися зі скаргами на дії держорганів до Президента Володимира Зеленського та ніякої реакції не дочекалися. Після цього вони звернулися до Кабінету Міністрів України й домоглися включення питання до порядку денного засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів 20 серпня. У комісії Генпрокуратурі та Нацполіції доручили здійснювати контроль за вказаною справою, а інвесторам порекомендували звернутися до Вищої ради правосуддя. Після цього тиск Фукса на іноземний бізнес продовжився.

Також журналісти вказали, що інтереси Фукса в судах представляють юристи МЮФ Integrites. Ця група тісно пов'язана з колишнім міністром юстиції Павлом Петренком через його заступницю Наталю Бернацьку – її чоловік є партнером МЮФ Integrites. При цьому в команді нового міністра Дениса Малюськи вже з'явився чоловік з цього об'єднання - Андрій Гайченко, він тепер є заступником міністра юстиції з питань Державної виконавчої служби. Джерела в Кабміні також очікують призначення представників Integrites у АРМА, що зіграє на руку Фуксу в його незаконних діях проти іноземного бізнесу.