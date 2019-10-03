підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 17:16 146
Бізнес 2019-10-03T17:26:36+03:00
Українські Новини
Бізнес-партнер людей Януковича "тисне" на іноземний бізнес в Україні, – ЗМІ

Бізнес-партнер людей Януковича "тисне" на іноземний бізнес в Україні, – ЗМІ

Павло Фукс. Фото: Українське фото
Павло Фукс. Фото: Українське фото

Бізнесмен Павло Фукс, який вже допоміг соратнику і міністру колишнього Президента Віктора Януковича Едуарду Ставицькому зберегти бізнес-активи, за мовчазною згодою влади з допомогою рейдерів чинить тиск на китайський бізнес в Україні.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф". Також з подробицями можна ознайомитися в матеріалі "Повернення "легітимного": які структури переходять під контроль Януковича".

Мова йде про електростанції на джерелах сонячної енергії ТОВ "Восход Солар" китайської державної корпорації CNBM, майно якого стало об'єктом протиправних дій. Група бізнесмена зуміла з допомогою постанови суду передати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) раніше арештоване майно компанії через справи про рейдерські атаки з боку ТОВ "ФК "Веста", яку ЗМІ пов'язують із самим Фуксом. У журналістів та інвесторів є підозра, що Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції та Служба безпеки України виступили на боці рейдерів в цій справі.

Китайські представники звернулися зі скаргами на дії держорганів до Президента Володимира Зеленського та ніякої реакції не дочекалися. Після цього вони звернулися до Кабінету Міністрів України й домоглися включення питання до порядку денного засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів 20 серпня. У комісії Генпрокуратурі та Нацполіції доручили здійснювати контроль за вказаною справою, а інвесторам порекомендували звернутися до Вищої ради правосуддя. Після цього тиск Фукса на іноземний бізнес продовжився.

Також журналісти вказали, що інтереси Фукса в судах представляють юристи МЮФ Integrites. Ця група тісно пов'язана з колишнім міністром юстиції Павлом Петренком через його заступницю Наталю Бернацьку – її чоловік є партнером МЮФ Integrites. При цьому в команді нового міністра Дениса Малюськи вже з'явився чоловік з цього об'єднання - Андрій Гайченко, він тепер є заступником міністра юстиції з питань Державної виконавчої служби. Джерела в Кабміні також очікують призначення представників Integrites у АРМА, що зіграє на руку Фуксу в його незаконних діях проти іноземного бізнесу.

Більше новин про: CNBM International Павло Фукс Едуард Ставицький

Архів
Новини
Росіянин - учасник "Самооборони Криму" вийшов з-під варти під заставу 17:31
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Бізнес-партнер людей Януковича "тисне" на іноземний бізнес в Україні, – ЗМІ 17:16
Данилюк назвав причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку 16:53
Аграрії мітингували під Верховною Радою проти продажу землі іноземцям 16:49
більше новин
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok