За січень-вересень податкові надходження збільшилися на 114 млрд гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, – ДПС

За січень-вересень податкові надходження збільшилися на 114 млрд гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2

За 9 місяців 2019 року Державна податкова служба (ДПС) України забезпечила надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів у розмірі 729,9 млрд гривень. Це на 114,2 млрд гривень, або на 18,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила прес-служба ДПС України.

Зокрема, у січні-вересні цього року Державного бюджету надійшло 338,2 млрд гривень, в тому числі - 331,1 млрд гривень до загального та 7,1 млрд гривень до спеціального фонду.

Крім того, зазначається, що за цей же період місцеві бюджети отримали 192,9 млрд гривень платежів, що на 32,3 млрд гривень, або на 20,1 % більше аналогічного періоду 2018 року. Також у державні цільові фонди за цей же період надійшло 198,7 млрд гривень ЄСВ, що на 34,9 млрд гривень, або 21,3 %, більше ніж за січень – вересень 2018 року.

"Виконання плану органами ДПС дозволяє державі своєчасно і в повному обсязі виплачувати зарплати і пенсії, виконувати інші соціальні функції. Повнота надходжень до місцевих бюджетів підвищує фінансову спроможність місцевих громад. Ми розуміємо цю відповідальність і будемо надалі ефективно виконувати покладені на нас обов’язки", - зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова ДПС додав, що таке збільшення відбувалося не тиском або вимаганням дострокових авансових податкових платежів. "Цей результат було отримано завдяки ретельній аналітичній роботі та перекриттю мінімізаційних схем", - підкреслив Верланов.

Зазначимо, податкові надходження до державного бюджету у січні-вересні 2019 року склали більше 100% від запланованих, а саме - 331,1 млрд гривень.

Нагадаємо, сума нарахованого податку на додану вартість у вересні, за результатами діяльності у серпні, склала 19,8 млрд гривень, що на 2,9 млрд гривень, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року (16,9 млрд гривень).