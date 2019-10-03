Якщо не вийде розблокувати постачання вугілля на Луганську ТЕС, буде обговорюватися питання ціни на паливо, – Оржель

Якщо не вийде розблокувати постачання вугілля на Луганську ТЕС, буде обговорюватися питання ціни на паливо, –

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища займається питанням розблокування поставок вугілля на Луганську теплоелектростанцію (ТЕС), яка з червня не отримує вугілля через блокування поставок з боку Російської Федерації. Якщо питання поставок вугілля не вдасться вирішити, влада готова обговорювати з компаніями питання зміни ціни на газ.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства (ЖКГ).

"Ми активно працюємо для розблокування поставок вугілля. Ми розуміємо, що навіть в умовах дуже важких відносин з російською стороною, - це наші українські люди (у Луганській області). Більше того, в наших аргументів ми говоримо "це питання енергозабезпечення людей". Це як вода, повітря", - зазначив Оржель.

На його думку, є шанс, що найближчим часом поставки вугілля на Луганську ТЕС відновляться.

"Сподіваюся, що найближчим часом буде розблокована постачання вугілля з Російської Федерації, поки більше варіантів немає", - повідомив міністр Олексій Оржель.

Також міністр прокоментував питання можливого зниження ціни на газ для Луганської ТЕС.

"Хочу відзначити конструктивну позицію компанії-власника Луганської ТЕС. Що стосується ПСО та можливих змін у рамках ПСО, якщо ціна не буде перекривати, то ми будемо виходити з того, що Кабміну вдасться досягти в результаті переговорів і чи зможемо ми забезпечити повністю вугілля на станцію. Якщо буде дійсно необхідність пошуку енергоносіїв та відповідної ціни, то будемо сідати й безпосередньо з компаніями це обговорювати", - зазначив Оржель.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українськими властями території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північну частину Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну. Нагадаємо, раніше директор департаменту ЖКГ Віталій Сурай закликав знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, щоб уникнути віялових відключень в регіоні.