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  • 8.10.19 11:00 Круглий стіл: "Кредитування МСБ - перспективи і умови зниження ставок кредитування бізнесу"
03 жовтня 2019, четвер, 16:15 11
Прес-центр 2019-10-03T17:00:03+03:00
Українські Новини
8.10.19 11:00 Круглий стіл: "Кредитування МСБ - перспективи і умови зниження ставок кредитування бізнесу"

8.10.19 11:00 Круглий стіл: "Кредитування МСБ - перспективи і умови зниження ставок кредитування бізнесу"

8 жовтня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Кредитування МСБ - перспективи і умови зниження ставок кредитування бізнесу".

Організатор: "Фінансовий клуб".

В програмі круглого столу:

  • Ситуація на ринку кредитування МСБ(малого та середнього бізнесу): тенденції 2019 року, основні гравці, умови кредитування.
  • Фактори, які впливають на вартість фінансування. Вплив облікової ставки НБУ на відсоток по кредитам для бізнесу.
  • Ризики кредитування МСБ: можливості їх мінімізації для кредиторів та, як наслідок, зниження вартості кредитів.
  • Кредитна історія позичальника та вартість кредиту - чи є взаємозв'язок?
  • Перспективи кредитування МСБ до кінця 2019 року: чи варто чекати доступних кредитів для бізнесу?

У дискусії візьмуть участь:

  • Андрій Стецевич, заступник голови правління Ощадбанку;
  • Світлана Баженова, керівник управління по роботі з МСБ Піреус Банку;
  • Наталія Згоба, заступник директора департаменту клієнтів малого та середнього бізнесу Кредобанку;
  • Олександр Решетнік, заступник директора департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку;
  • Світлана Бархоткіна, начальник управління кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу банку "Південний";
  • Яна Шумунова, начальник управління кредитування малого та середнього бізнесу Альфа-Банку;
  • Олег Федоренко, начальник управління розвитку регіонального малого та середнього бізнесу Альфа-Банку.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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