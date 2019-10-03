8.10.19 11:00 Круглий стіл: "Кредитування МСБ - перспективи і умови зниження ставок кредитування бізнесу"

8 жовтня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Кредитування МСБ - перспективи і умови зниження ставок кредитування бізнесу".\r\nОрганізатор: "Фінансовий клуб".\r\n В програмі круглого столу:\r\n\r\nСитуація на ринку кредитування МСБ(малого та середнього бізнесу): тенденції 2019 року, основні гравці, умови кредитування.\r\nФактори, які впливають на вартість фінансування. Вплив облікової ставки НБУ на відсоток по кредитам для бізнесу.\r\nРизики кредитування МСБ: можливості їх мінімізації для кредиторів та, як наслідок, зниження вартості кредитів.\r\nКредитна історія позичальника та вартість кредиту - чи є взаємозв'язок?\r\nПерспективи кредитування МСБ до кінця 2019 року: чи варто чекати доступних кредитів для бізнесу?\r\n\r\nУ дискусії візьмуть участь:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nАндрій Стецевич, заступник голови правління Ощадбанку;\r\nСвітлана Баженова, керівник управління по роботі з МСБ Піреус Банку;\r\nНаталія Згоба, заступник директора департаменту клієнтів малого та середнього бізнесу Кредобанку;\r\nОлександр Решетнік, заступник директора департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку;\r\nСвітлана Бархоткіна, начальник управління кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу банку "Південний";\r\nЯна Шумунова, начальник управління кредитування малого та середнього бізнесу Альфа-Банку;\r\nОлег Федоренко, начальник управління розвитку регіонального малого та середнього бізнесу Альфа-Банку.\r\n\r\nМодератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. \r\nАкредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net \r\nПосилання на перегляд онлайн-трансляції:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх