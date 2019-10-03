Радник прем'єр-міністра з економіки Мушак за створення Фонду національного добробуту

Радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак виступає за створення Фонду національного добробуту і передачу йому 1-2 млн га державних земель.\r\nПро це він повідомив у ході круглого столу "Земельне віче", передають Українські Новини.\r\n\r\n"Моя позиція, що у нас все-таки повинен бути створений Фонд національного добробуту, тому що земля - це єдиний актив, який згадується в Конституції прямо... потрібно було б мільйон-другий гектарів залишити в фонді", - сказав він.\r\nПри цьому надходження від передачі в оренду передбачених у фонді держземель можуть скласти близько 10 млрд гривень щорічно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа словами Мушака, всі інші держземлі необхідно передати об'єднаним територіальним громадам.\r\nСтарший проектний менеджер по земельній реформі Офісу реформ Кабінету Міністрів Андрій Мартин зазначив, що згідно з нещодавно внесеного у Верховну Раду законопроекту про ринок землі вся госземля за межами населених пунктів буде передана у комунальну власність громадам, за винятком держпідприємств, установ і організацій у сфері оборони та Чорнобильської зони.\r\nВін вважає, що місцева громада має право самостійно вирішувати, що робити з отриманими держземлями.\r\nУ той же час перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Іван Фурсенко заявив, що необхідно скасувати безкоштовну приватизацію земель.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Необхідно закінчити з безкоштовною приватизацією, щоб орган місцевого самоврядування не був заручником ситуації, коли могли роздавати ці землі знову прописаним людям", - прокоментував він.\r\nПри цьому Мушак вважає, що поки що безкоштовна приватизація не буде скасована, але може бути скоригована. Програмою діяльності Кабінету Міністрів на 5 років передбачено створення Фонду національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко планує очолити Фонд національного добробуту в разі його створення. http:\/\/ukranews.com