Радник прем'єр-міністра з економіки Мушак за створення Фонду національного добробуту

Радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак виступає за створення Фонду національного добробуту і передачу йому 1-2 млн га державних земель.

Про це він повідомив у ході круглого столу "Земельне віче", передають Українські Новини.

"Моя позиція, що у нас все-таки повинен бути створений Фонд національного добробуту, тому що земля - це єдиний актив, який згадується в Конституції прямо... потрібно було б мільйон-другий гектарів залишити в фонді", - сказав він.

При цьому надходження від передачі в оренду передбачених у фонді держземель можуть скласти близько 10 млрд гривень щорічно.

За словами Мушака, всі інші держземлі необхідно передати об'єднаним територіальним громадам.

Старший проектний менеджер по земельній реформі Офісу реформ Кабінету Міністрів Андрій Мартин зазначив, що згідно з нещодавно внесеного у Верховну Раду законопроекту про ринок землі вся госземля за межами населених пунктів буде передана у комунальну власність громадам, за винятком держпідприємств, установ і організацій у сфері оборони та Чорнобильської зони.

Він вважає, що місцева громада має право самостійно вирішувати, що робити з отриманими держземлями.

У той же час перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Іван Фурсенко заявив, що необхідно скасувати безкоштовну приватизацію земель.

"Необхідно закінчити з безкоштовною приватизацією, щоб орган місцевого самоврядування не був заручником ситуації, коли могли роздавати ці землі знову прописаним людям", - прокоментував він.

При цьому Мушак вважає, що поки що безкоштовна приватизація не буде скасована, але може бути скоригована. Програмою діяльності Кабінету Міністрів на 5 років передбачено створення Фонду національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко планує очолити Фонд національного добробуту в разі його створення. http://ukranews.com