У проекті бюджету-2020 закладені гроші на охорону здоров'я та освіту лише для 37 млн українців, – Льовочкін

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін заявив, що при розрахунках в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд використовував занижені дані про чисельність населення України, що надані Міністерством фінансів на основі оцінки даних Державної служби статистики та Міністерства соціальної політики.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Проект бюджету містить занижені витрати на освіту і охорону здоров'я, оскільки його складали, виходячи із заниженої чисельності населення. Причому в одному випадку використовувалася цифра 35,5 млн чоловік (разом із тимчасово переміщеними особами – 36,8 млн чоловік), в іншому випадку – цифра в 37 млн. Тобто в бюджет заздалегідь закладається недофінансування медичних послуг для 5 мільйонів наших громадян", – сказав Льовочкін.

Політик уточнив, що оціночні дані Мінфіну (35,5-36,8 млн осіб) використовувалися при розподілі додаткової дотації місцевим бюджетам на здійснення переданих із державного бюджету витрат із утримання установ освіти та охорони здоров'я на 2020 рік, а дані про 37 млн – при розрахунку медичної субвенції для регіонів.

"Уряд вважає непотрібним надавати лікування та освіту частині українських громадян. Такий підхід – відверта дискримінація. Парламент зобов'язаний при другому читанні виправити цифри в держбюджеті, щоб відновити справедливість", – резюмував Льовочкін.

Нагадаємо, ОПЗЖ представила альтернативний варіант бюджету-2020. Опозиціонери знайшли фінансові ресурси для вирішення соціальних питань людей і підтримки економіки країни.

Зокрема, пропонується збільшити видаткову частину бюджету на 260 млрд гривень, із яких 200 млрд гривень направити на підвищення соціального захисту населення, 60 млрд гривень – на розвиток економіки на національному та регіональному рівнях.