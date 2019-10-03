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03 жовтня 2019, четвер, 13:22 161
Фінанси 2019-10-03T22:30:07+03:00
Українські Новини
Верланов готує підвищення для скандального львівського податківця, – журналіст

Верланов готує підвищення для скандального львівського податківця, – журналіст

Євген Плінський. Фото: facebook.com/EvgeniyPlinskiy
Євген Плінський. Фото: facebook.com/EvgeniyPlinskiy

Журналіст Євген Плінський заявив, що керівні посади в оновленій Державній податковій службі (ДПС) України можуть отримати люди, які "всі попередні роки доїли бізнес і кришували схеми".

Про це Плінський написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його інформацією, голова Податкової Сергій Верланов готує призначення скандального заступника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) Львівської області Ореста Вітика на посаду заступника начальника ГУ ДФС Київської області.

"Вітик багато років, працюючи в ГУ ДФС Львівській області, займався прикриттям незаконної роботи Львівської тютюнової фабрики (ЛТФ)", - стверджує журналіст.

"Львівська табачка – один з головних гравців країни з виробництва та збуту нелегальних сигарет, постачання їх контрабандистам і ухиленні від сплати податків. Без прикриття в ДФС це працювати не може. Так от відсутність уваги Львівської ДФС до цієї фабрики всі ці роки – успішний кейс Ореста Вітика в рамках багаторічної роботи на її власника ЛТФ Григорія Козловського", - уточнив Плінський.

За його даними, з 2016 року Вітик також контролював конвертаційні центри Львівської області.

"Зі стартом реформи податкової, куратори Вітика, а це крім Григорія Козловського львівський "обнальщик" Василь Костюк, вирішили продвинути свого податківця вище. Задумка зрозуміла, підняти свого "решалу" на новий рівень, легалізувати його в оновленій податковій і зберегти свої теми. А може зачепити й нові, Київська ж область, потужніший Львівської буде", - йдеться в повідомленні журналіста.

Нагадаємо, за даними Держказначейства, за 7 місяців 2019 року план з акцизного податку (з товарів, вироблених в Україні) виконаний на 76,8%, а безпосередньо за тютюновим акцизом ще менше - лише на 66%. При цьому замовлення підприємствами акцизних марок для виробництва тютюнових виробів різко впало - на 39%.

У Міністерстві фінансів України стверджують: ключова причина різкого падіння доходів держбюджету від тютюнового акцизу – "виготовлення і продаж контрафактної продукції та продукції невідомого походження".

За даними "Кантар Україна", яка на регулярній основі здійснює моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами, в 2019 році частка нелегального сектора тютюнових виробів перевищила 6,5% і продовжила зростати. У грошовому обчисленні нелегальна частка ринку становить близько 4,6 млрд гривень втрат для держбюджету щорічно.

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