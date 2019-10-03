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03 жовтня 2019, четвер, 13:15 16
Верховна Рада і партії 2019-10-03T14:00:03+03:00
Українські Новини
Депутат пропонує викликати в Раду Сороса, щоб той пояснив сенс реформ Зеленського

Депутат пропонує викликати в Раду Сороса, щоб той пояснив сенс реформ Зеленського

У своєму виступі з трибуни Верховної Ради депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин заявив, що парламентарям не варто чекати пояснень від нинішньої влади щодо законопроектів, які цими днями пропонуються на розгляд Парламенту. А саме - законодавчих документів про ринок землі, приватизацію стратегічних і оборонних підприємств чи таких, що посилюють фінансовий тиск на малий та середній бізнес або скасування Кодексу законів про працю. Депутат закликав запросити до Верховної Ради американського фінансиста Джорджа Сороса, аби той розповів про реальний плані розвитку країни.

"В цій ситуації тут багато хто обурюється: чому до нас не приходить прем‘єр-міністр? Чому до нас не приходить міністр закордонних справ, чи не звітує президент? А на що? Єдина людина, яку варто сьогодні запросити, яка б могла дійсно пояснити, що відбувається в економічно-фіскальній політиці України з усіма цими рішеннями, є пан Джордж Сорос. Я пропоную, щоб ми всі спільно запросили цю людину. Якщо він сам не може, то нехай пришле повноважного представника. І нехай пояснить, за що голосує монобільшість, знищуючі залишки соціальної держави і віддаючи її на поталу транснаціональним корпораціям, які сьогодні під шумок такого популярного і близького до народу, за якого ми багато-хто голосували і підтримали, пана Зеленського, хочуть встановити тут диктатуру транснаціональних корпорацій", - заявив Волошин.

При цьому парламентар підкреслив, що саме Сорос є тією людиною, яку йому цікаво тут слухати у звязку з пропонованими законодавчими документами.

"Всі інші - маріонетки, які виконують волю закордону", - підсумував Олег Волошин.

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