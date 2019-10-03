Це будуть величезні втрати, - нардеп розповів про ризики нових податкових змін

Ухвалення законопроекту №1210, який підвищує плату за видобуток залізної руди, загрожує країні не просто зупинкою росту економіки і ВВП, а й знищенням усієї гірничодобувної промисловості. Про це повідомив позафракційний депутат Дмитро Шпенов, передає "OBOZREVATEL".

Підвищення ренти на видобуток залізної руди критикують всі відомі міжнародні організації. За його словами, Україна може стати країною з найвищою рентою.

"Це популістським підхід щодо даного законопроекту. Усі міжнародні організації, як, наприклад, PricewaterhouseCoopers, зробили висновок, що у нас будуть найдорожчі рентні платежі у світі за всіма гірничовидобувними компаніями. Собівартість нашого видобутку ніяк не зрівняється, наприклад, з рудою, яка видобувається в Австралії. Укрметалургпром і Федерація металургів України також виступили категорично проти", – сказав Шпенов.



Він зазначив, що зупинка навіть одного ГЗК загрожує неймовірними втратами української економіки. Більш того, може зупиниться весь Кривий Ріг, який, фактично, існує завдяки гірничодобувній галузі.

"Це не просто втрата конкурентноздатності нашої країни з експортної позиції. З тих населених пунктів, де знаходяться гірничовидобувні підприємства просто люди роз'їдуться. Їх не залишиться на території України. Наприклад, у Кривбасі і так дуже важка ситуація з приводу робочих місць, а так буде взагалі катастрофа. Величезне місто перетвориться у населений пункт, тому що без ГЗК не існує таких міст, як Кривий Ріг. Це місто гірників і металургів. Це катастрофа, цього не можна допустити", – зазначив Шпенов.

Він додав, що від підвищення ставок постраждає не тільки гірничодобувна галузь, але і вся економіка країни.

"Ні про яке зростання економіки, який прогнозує прем'єр-міністр, не може бути й мови. Якщо закриють два-три ГЗК – це буде катастрофа", –підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроектом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.