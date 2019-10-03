Великий металургійний завод зупинив виробництво

Дніпровський металургійний комбінат (Кам'янське, Дніпропетровська область) вирішив призупинити частину виробничих потужностей.\r\nПро це говоритсям в повідомленні ДМК, передають Українські Новини.\r\n"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і браку оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт ДП-9, ГП-12 - у доменному цеху, кисневий конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПерсонал, обслуговуючий дані виробничі ділянки, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простий.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство ДМК.\r\nУ січні-травні 2019 року ДМК збільшив виробництво прокату на 4% до 1,123 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.\r\nДМК вирішив побудувати доменну піч до 2021 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n99,4% акцій ДМК належить корпорації "Індустріальний союз Донбасу".