Великий металургійний завод зупинив виробництво

Дніпровський металургійний комбінат (Кам'янське, Дніпропетровська область) вирішив призупинити частину виробничих потужностей.

Про це говоритсям в повідомленні ДМК, передають Українські Новини.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і браку оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт ДП-9, ГП-12 - у доменному цеху, кисневий конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.

Персонал, обслуговуючий дані виробничі ділянки, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простий.

Як повідомляли Українські Новини, Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство ДМК.

У січні-травні 2019 року ДМК збільшив виробництво прокату на 4% до 1,123 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

ДМК вирішив побудувати доменну піч до 2021 року.

99,4% акцій ДМК належить корпорації "Індустріальний союз Донбасу".