підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 12:02 22
Економіка 2019-10-03T14:00:04+03:00
Українські Новини
Великий металургійний завод зупинив виробництво

Великий металургійний завод зупинив виробництво

Дніпровський металургійний комбінат (Кам'янське, Дніпропетровська область) вирішив призупинити частину виробничих потужностей.

Про це говоритсям в повідомленні ДМК, передають Українські Новини.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і браку оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з метою скорочення поточних витрат комбінату, а також збереження робочих місць адміністрацією підприємства прийнято рішення не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт ДП-9, ГП-12 - у доменному цеху, кисневий конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерному.

Персонал, обслуговуючий дані виробничі ділянки, частково переходить на допоміжні роботи, частково виводиться в простий.

Як повідомляли Українські Новини, Господарський суд Дніпропетровської області почав справу про банкрутство ДМК.

У січні-травні 2019 року ДМК збільшив виробництво прокату на 4% до 1,123 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

ДМК вирішив побудувати доменну піч до 2021 року.

99,4% акцій ДМК належить корпорації "Індустріальний союз Донбасу".

Більше новин про: ДМК Зупинка виробництва

Архів
Новини
Туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка: там почалися ракетні військові навчання 14:06
Рябошапка зробив догану Луценку 14:02
У проекті бюджету-2020 закладені гроші на охорону здоров'я та освіту лише для 37 млн українців, – Льовочкін 13:55
Пройдуть грозові зливи і різко похолоднішає: погода на п'ятницю в Україні 13:34 Карта
Верховний Суд переніс розгляд позову колишнього генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді 13:28
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok