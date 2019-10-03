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  • Імпорт електроенергії з Росії - це повна політична капітуляція перед агресором, - Кошулинський
03 жовтня 2019, четвер, 10:02 370
Політика 2019-10-03T11:45:03+03:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії - це повна політична капітуляція перед агресором, - Кошулинський

Імпорт електроенергії з Росії - це повна політична капітуляція перед агресором, - Кошулинський

Україні не потрібен імпорт електроенергії, оскільки вона самостійно може забезпечувати себе електроенергією, а покупка електроенергії в Росії - це повна політична капітуляція країни перед агресором. Таку думку висловив політик, депутат Львівської обласної ради від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

"Україна достатньо виробляє електроенергії, і навіть продає електроенергію через острів "Бурштин", тобто, електроенергії виробляється достатньо і для споживання, і для експорту. Так чому ми її купуємо, імпортуємо? Це політичне рішення об'єднати енергомережі України і Росії замість того, щоб повністю відрізати нас від агресора, від ворога, і не давати ворогові заробляти. І товар, яким є електроенергія, - купуючи його, ми даємо заробіток нашому ворогу. Ми самостійно можемо себе забезпечити електроенергією, починаючи від альтернативної і закінчуючи атомною. Імпорт - це політичне рішення для ефективної співпраці з ворогом, нам потрібно відмовитися від цього. Це повна капітуляція", - впевнений Руслан Кошулинський.

На його думку, Україні не варто імпортувати електроенергію з Росії, а вкладати в розвиток власної енергетики.

"Соромно, маючи всі можливості, купувати чужу електроенергію. Навіщо? Економіки я в цьому не бачу, тільки політичну залежність. Енергетична безпека - одна з базових після військової. На жаль, за останні п'ять років - і та влада, і нова не йдуть шляхом енергетичної незалежності. Зокрема, з 15 енергоблоків АЕС лише половина працюють на іноземному не російському паливі. Решта на російському. Це проблема і це - залежність", - зазначив Руслан Кошулинський.

Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт.

Імпортером електроенергії з РФ є компанія "Юнайтед Енерджі", яку експерти пов'язують з Ігорем Коломойським.

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