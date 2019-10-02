У Сєвєродонецьку чоловік отримав п'ять років умовно за антиукраїнські заклики і підтримку "ЛДНР" у соцмережі

Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 5 років позбавлення волі умовно місцевого жителя за антиукраїнські публікації і підтримку самопроголошених Луганської та Донецької "народних республік" у забороненій російській соціальній мережі "ВКонтакте" в 2018 році.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури області, передають Українські Новини.

За даними відомства, чоловіка визнали винним в тому, що він публікував у соцмережі тексти з публічними антиукраїнськими закликами.

"В яких терористичні організації "ЛНР" і "ДНР" визнавалися незалежними республіками і входили до складу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка визнали винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (розповсюдження інформації із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обвинувачений під час досудового розслідування визнав свою провину, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості, на підставі якого суд засудив чоловіка до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області затримали популяризатора "ДНР" і "ЛНР" в соцмережах.

Раніше на Чернігівщині затримали антиукраїнського інтернет-пропагандиста.