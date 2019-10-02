У Сєвєродонецьку чоловік отримав п'ять років умовно за антиукраїнські заклики і підтримку "ЛДНР" у соцмережі

Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 5 років позбавлення волі умовно місцевого жителя за антиукраїнські публікації і підтримку самопроголошених Луганської та Донецької "народних республік" у забороненій російській соціальній мережі "ВКонтакте" в 2018 році.\r\nПро це йдеться в повідомленні прокуратури області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, чоловіка визнали винним в тому, що він публікував у соцмережі тексти з публічними антиукраїнськими закликами.\r\n"В яких терористичні організації "ЛНР" і "ДНР" визнавалися незалежними республіками і входили до складу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧоловіка визнали винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (розповсюдження інформації із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).\r\nОскільки обвинувачений під час досудового розслідування визнав свою провину, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості, на підставі якого суд засудив чоловіка до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одеській області затримали популяризатора "ДНР" і "ЛНР" в соцмережах.\r\nРаніше на Чернігівщині затримали антиукраїнського інтернет-пропагандиста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n