Імпорт електроенергії з Росії - це підтримка окупанта, - Кошарна

Імпортуючи електроенергію з Росії, ми підтримуємо окупанта і ставимо під загрозу свою енергетичну безпеку. Про це заявила медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна, говорячи про старт імпорту електроенергії з Росії, повідомляє delo.ua.

"У Білорусі немає надлишку електроенергії. Отже, відповідно йде транзит з Росії. Крім усього іншого, Російська Федерація посилено шукала ринки збуту на експорт електроенергії з майбутньої білоруської Островецької АЕС, а там два енергоблоки будуть готові наступного року. Це 2400 мегават установленої потужності. Це дуже багато для Білорусі. Вони 18 мільярдів кіловат-годин десь виробляють на рік при споживанні Білорусі 35 десь мільярдів кіловат-годин, з яких 50% — це на ГЕС у них, решта — ТЕЦ на російському. Тому Російська Федерація лобіювала в Польщі, в Литві, щоб купували, через Брюссель. І тут ми, як Пилип з конопель. Це взагалі для них ідеальний вихід", — пояснила Кошарна.

На її думку, імпортувати електроенергію з Росії, означає фінансувати окупанта і ставити під загрозу власну енергетичну безпеку.