Імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля, – екс-голова НКРЕКП

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк заявив, що пролобійований головою парламентського комітету з питань енергетики Андрієм Герусом імпорт електроенергії з Російської Федерації повертає Україну в стан залежності від Кремля.

Про це повідомило інтернет-видання delo.ua.

"Герус з порушенням регламенту лобіює в непрофільному законі дозвіл на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, на словах обіцяючи — буде лише з Білорусі. А вчора, 2 тижні тому після внесення змін у закон, компанія "Юнайтед Енерджі", що пов'язана з Коломойським, почала імпорт електроенергії з РФ. Далі чекаю "раптового" припинення постачання електроенергії з боку РФ у самий критичний момент — взимку, як вже не раз бувало з постачанням інших ресурсів", — написав Вовк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що Кремль регулярно використовував проти України "енергетичну зброю" для тиску на українську владу.

"Ні для кого не секрет — для Росії є нормою використовувати енергетику для впливу й шантажу України. Так було неодноразово з газом, нафтопродуктами, вугіллям, ядерним паливом / переробкою / зберіганням — штучні обмеження і рукотворні проблеми з подальшим "доброзичливим" переглядом комерційних умов...", — уточнив Вовк.

Колишній голова НКРЕКП вважає, що введення імпортного паритету за формулою "Роттердам+" давало можливість Україні від цього позбавитися, але формульне ціноутворення не подобалося близькому зараз до нової влади бізнесменові Ігорю Коломойському. І ось тепер саме його лобісти домоглися дозволу імпорту електроенергії з Росії, що повертає нашу країну в залежність від Кремля.

"Спасибі" пану Герусу та його керівнику Коломойському за дії проти інтересів України, а саме повернення до залежності від РФ у всіх сферах — енергетиці, економіці, політиці!" — резюмував Вовк.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який голова енергетичного комітету парламенту Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. Про це свідчать дані на веб-сайті "Укренерго". За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Коломойським.