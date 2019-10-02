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02 жовтня 2019, середа, 19:21 9
Суспільство 2019-10-02T19:33:24+03:00
Українські Новини
Чернігівська влада не може "віддерти" портрети Сталіна і Леніна з водонапірної вежі

Чернігівська влада не може "віддерти" портрети Сталіна і Леніна з водонапірної вежі

Сталін і Ленін. Фото: Головком
Сталін і Ленін. Фото: Головком

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області задовольнив клопотання слідчого поліції і призначив мистецтвознавчу експертизу зображень Володимира Леніна та Йосипа Сталіна, розміщені на водонапірної вежі міста Новгород-Сіверський.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на ухвалу суду від 23 вересня.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз повинні дати відповідь на питання, чи відповідають зазначені зображення Леніна і Сталіна, визначеному в Законі України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки" терміну з символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Замовлення експертизи відбулося в рамках кримінальної справи за ч. 1 ст. 436-1 КК України ( "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів"), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до п'яти років.

Окремо слідчі допитали Новгород-Сіверського міського голову Олега Бондаренка. За його словами, ще в листопаді 2017 року до нього з листом звернувся голова інституту національної пам'яті з приводу демонтажу зображення Леніна і Сталіна, які розташовані на будівлі водонапірної башти. На думку голови інституту, присутність цих зображень суперечить пункту 6 статті 7 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Разом з тим, Бондаренко повідомив, що Чернігівської ОДА не включила зазначені мозаїчні зображення в перелік об'єктів, що підлягають знесенню. І додав, що, відповідно до приписів п. 6 ст. 7 зазначеного Закону, демонтажу підлягають пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені особам, які займали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних і автономних радянських республік тощо. У той же час зображення Леніна і Сталіна на будівлі водонапірної башти не віднесені до пам'ятників чи пам'ятних знаків.

Як повідомляли "Українські Новини", в рамках декомунизации на Луганщині замість пам'ятника Леніну встановили Чиполліно а у центрі Києва знесли 6-метровий пам'ятник Суворову. Також у Києві доступний список перейменованих вулиць столиці.

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