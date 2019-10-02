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  • Існуючі price caps забезпечують енергокомпаніям можливість накопичувати вугілля на зиму, - міністр Оржель
02 жовтня 2019, середа, 18:24 275
Економіка 2019-10-02T18:27:02+03:00
Українські Новини
Існуючі price caps забезпечують енергокомпаніям можливість накопичувати вугілля на зиму, - міністр Оржель

Існуючі price caps забезпечують енергокомпаніям можливість накопичувати вугілля на зиму, - міністр Оржель

Електроенергія.
Електроенергія.

Про це 2 жовтня, звітуючи у парламентському комітеті з питань енергетики та ЖКГ про підготовку ОЗП 2019-2020 рр., заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, повідомляє expro.

З наближенням до опалювального сезону 2019-2020рр зникають економічні підстави для зниження цінових обмежень (price caps) на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку електроенергії, оскільки, як правило, в опалювальний період ціни на енергоносії демонструють тенденцію до зростання.

Про це 2 жовтня, звітуючи в парламентському комітеті з питань енергетики та ЖКГ про підготовку ОЗП 2019-2020рр, заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє expro.

"Економічні чинники зникають, які можуть впливати на зниження ціни price caps. Ми говоримо про те, що із настанням періоду опалювального сезону ціни підростають (і на енергоносії), і ми напевно, вже з часом, можемо розглядати все менше зменшення price caps", - сказав він.

В той же час міністр вважає, що залишення значень price caps на нинішньому рівні забезпечує теплову генерацію достатнім фінансовим ресурсом для накопичення вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ для проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020рр.

"Я розглядаю цей момент як можливість для наших енергетичних компаній дуже ефективно і активно працювати на склади. Це дуже важливий фактор, що у компаній є всі економічні ресурси для того, щоб забезпечити себе вугіллям і в нашому випадку не може бути інших аргументів чому у нас на складах нема вугілля", - додав міністр.

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