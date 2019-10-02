Бойко назвав ринок землі "дорогою до рабства"

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко у Верховній Раді України заявив, що відкривати ринок землі можна лише після того, коли всі громадяни скористаються своїм правом на землю і буде проведений референдум. Він зазначив, що для багатьох українців, особливо містян, земля залишається недоступною.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Сьогодні лише 7 з 42 млн українців є власниками земельних паїв. Для багатьох українців земля залишається недоступною. І не створено жодних умов, щоб люди реалізували своє право на володіння нею. Як можна відкривати ринок землі, якщо люди не отримали свій пай?" – підкреслив співголова фракції опозиціонерів.

Крім того, за словами Бойка, відкриттю ринку землі мають передувати консультації з тими, хто на ній працює, а це фермери, аграрії, і обов’язково має відбутися референдум з цього вкрай важливого для людей питання.

"Опозиційна платформа - За життя" абсолютно чітко заявила свою позицію: відкриття ринку землі можливе тільки після обговорення даного питання з тими, хто працює на землі, і проведення всеукраїнського референдуму. Адже це не просто торгівля землею. Ті чотири аркуші паперу, які ми отримали у вигляді законопроекту, — це шлях до рабства. Є дуже високі ризики втратити контроль над ситуацією, контроль над продовольчою безпекою країни і як наслідок – незалежністю держави. Це занадто висока ціна для того, щоб влада змогла закрити бюджетні "дірки" і отримати схвальні "поплескування по плечу" від МВФ", — зазначив співголова фракції опозиціонерів.