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02 жовтня 2019, середа, 17:24 269
Політика 2019-10-02T19:00:04+03:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії дозволить Кремлю тиснути на українську владу, - Волинець

Імпорт електроенергії з Росії дозволить Кремлю тиснути на українську владу, - Волинець

Росія використовує фактор енергозалежності України для геополітичного тиску на владу. Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає Капітал.

Лідер профспілки гірників повідомив, що з учорашнього дня Росія перекрила білоруський коридор постачання енергетичного вугілля в Україну. В результаті ми отримаємо дефіцит енергетичного вугілля в найбільш складний зимовий період.

"Ситуація з наповненням вугільних складів ТЕС напередодні зими і без того була незадовільна, тепер стане катастрофічною. Щомісяця в Україну через Білорусь поставлялося 300-400 тис. тонн російського вугілля. Для цього відправники подавали заявки на РЖД з проханням здійснити перевезення в напрямку Білорусі. З учорашнього дня жодна заявка не підтверджується. Це означає створення величезного дефіциту енергетичного вугілля в небезпечний момент — взимку", — написав Волинець.

На його думку, наразі Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. І нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використали проти України не раз. Він вважає, що імпорт електроенергії з Росії, який почався вчора, — це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який буде мати негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, але і країни в цілому.

"Саме в той день, коли РЗД заблокувала постачання вугілля, в Україні почалися поставки російської електроенергії. Тобто роблять Україну ще більше залежною — замість вугілля продають готову електроенергію, "виводячи з гри" українських енергетиків. Чим закінчиться цей ланцюг передбачити не складно. Фактор енергозалежності буде використаний Москвою для геополітичного тиску на українську владу", — написав Волинець.

Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. Про це свідчать дані на сайті "Укренерго". За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі". Її пов'язують з Ігорем Коломойським.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.
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