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02 жовтня 2019, середа, 16:28 7
Шоу-бізнес 2019-10-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
Український пранкер "розплакався" біля ніг Джастіна Тімберлейка на червоній доріжці в Парижі

Український пранкер "розплакався" біля ніг Джастіна Тімберлейка на червоній доріжці в Парижі

Епатажний і скандально - відомий український журналіст Віталій Седюк, який раніше напав на Кім Кардашьян, в цей раз вирішив напасти на відомого виконавця Джастиная Тімберлейка та його дружину Джесіку Біл на Paris Fashion Week від Louis Vuitton. Про це повідомляє TMZ.

Інцидент стався увечері 1 жовтня, коли Тімберлейк зі своєю дружиною Джесікою Біл йшов по червоній доріжці на Paris Fashion Week від Louis Vuitton. Седюк перебував серед журналістів і раптово кинувся на співака ззаду. Пранкер схопив його за ногу і спробував звалити на землю. При цьому він робив вигляд, що плаче. На Седюка кинулася охорона Тімберлейка, його відтягли від зірки на кілька кроків назад.

Співак не постраждав через напад, він навіть не відпустив руку Джесіки Біл, а вона виглядала здивованою із-за інциденту. Коли Седюка вивела охорона, подружжя пройшло далі на показ LV.

 

Віталій Седюк здобув досить спірну репутацію в Україні та за її межами. Своєю епатажністю та некоректною поведінкою щодо зірок журналіст привернув увагу ЗМІ та влади ще в 2014 році.

Починаючи з 2014, український фрік Віталій Седюк не раз влаштовував скандали під час різних церемоній за участю голлівудських зірок. У 2014 році на червоній доріжці премії Гільдії акторів Седюк встав на коліна перед зіркою "Похмілля у Вегасі" Бредлі Купером і спробував доторкнутися до його ширінці. Той же самий трюк фрік проробив у лютому в Санта-Барбарі під час місцевого кінофестивалю: українець впав на коліна перед Леонардо Дікапріо і притулився обличчям до його штанів. Пізніше на Нью-Йоркській тижні моди Седюк вийшов на подіум в леопардових стрінгах і в короні з зображенням Дікапріо. А на Нью-Йоркському бал Інституту костюма Віталій продефилировал перед присутніми на захід знаменитостями в рожевих стрінгах.

Раніше Українські Новини повідомляли, що одним з перших інцидентів Седюка стався з американським актором Бредом Пітом у 2014 році , коли на прем'єрі фільму "Малефисента", пранкер вдарив голлівудського актора в обличчя.

Більш того, на "Євробаченні 2017", під час виступу співачки Джамали, Седюк вибіг на сцену і зняв штани прямо на сцені. Йому загрожувало до 5 років позбавлення волі.

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