Бойко назвав "формулу Штайнмайера" єдиним шляхом до миру

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко у Верховній Раді України заявив, що "формула Штайнмайера" є механізмом виконання "мінських угод" як єдиного шляху до миру в Україні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Ми дуже задоволені тим, що почався реальний шлях до миру. Ми розглядаємо виконання "мінських угод", а формула Штайнмаєра – це механізм виконання "мінських угод", як єдиний шлях до миру, єдиний дипломатичний шлях, визнаний усім світом. Нагадаю, "мінські угоди" затверджені в т. ч. Резолюцією Ради безпеки ООН. Ми підтримуємо кроки влади і сьогодні на зустрічі з Президентом (голови парламентських фракцій ВР провели зустріч з Президентом) ми теж про це сказали", – зазначив співголова фракції опозиціонерів.

Бойко також висловив надію, що закон про особливий статус Донбасу буде прийнятий найближчим часом.

"Верховна Рада має почати змістовну роботу над законопроектами, спрямованими на досягнення миру на Донбасі, та невідкладно вносити їх до порядку денного. Крім того, у нас є свій варіант такого законопроекту, і ми сподіваємося на його швидке опрацювання у комітетах Верховної Ради та погодження в рамках Тристоронньої контактної групи. Також ми сподіваємося на продуктивну роботу над змінами до Конституції щодо визначення статусу Донбасу відповідно до "мінських угод". Бо без змін до Конституції цей закон не запрацює", — зазначив опозиційний політик.

Бойко підкреслив, що сьогодні важливо, аби всі політичні сили, представлені у парламенті, були налаштовані на діалог та пошук компромісу, продемонстровані Президентом України, і така конструктивна робота Верховної Ради "стане запорукою становлення миру, шляхом до політичного врегулювання, повернення людей і територій додому в Україну".