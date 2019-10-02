Помер король чеської поп-музики Карел Готт

У вівторок, 1 жовтня, на 81-му році життя помер чеський співак Карел Готт. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на повідомлення вдови артиста Іванни Готтовой.

Готт народився в 1939 році в Пльзені. Електромонтер за освітою, він почав виступи на аматорському рівні вже під час навчання. В кінці 1950-х він паралельно з роботою на заводі виступав у кафе й клубах, і вже в 1958 році отримав свою першу премію як співак-аматор. У 1960 році він кинув роботу на заводі і вступив у Празьку консерваторію за фахом "оперний спів".

Незабаром до співака приходить популярність - в 1962 році він у дуеті з Властою Пруховою перемагає в хіт-параді Чеського радіо, а в 1963 перемагає в загальнонаціональному конкурсі співаків "Золотий соловей".

"Золота ера" Карела Готта випала на 1970-1980-ті роки, коли він був лідером поп-музики Чехословаччини, гастролював по Європі, Азії та Америці, а його репертуар включав в себе композиції вже цілого спектру жанрів — від поп-музики до народної і класичної. Був улюбленцем публіки в СРСР, де став найпопулярнішим чехословацьким артистом.

У 1990 році Готт оголосив про закінчення кар'єри, однак гучний успіх його заключних виступів у концертних залах в Чехословаччині та Німеччині змусили співака змінити своє рішення. Вже в 1992 році його альбом «Když muž se ženou snídá» став найбільш продаваним диском року, причому це досягнення було повторено Готтом у 1995 і 1997 роках. До останнього часу Карел Готт залишався головною зіркою чеської поп-музики, регулярно випускав нові пісні та альбоми, а в 2015 році в сороковий раз виграв щорічний національний музичний конкурс "Золотий соловей". Одночасно з цією нагородою Карелу Готту були вручені призи "Абсолютний соловей" і "Платиновий соловей". З початку свого творчого шляху співак заспівав і записав понад 2 500 пісень, записав 150 альбомів, 180 синглів, знявся в тринадцяти фільмах.

12 вересня Готт повідомив, що уже місяць лікується від лейкемії, а за кілька годин до опівночі 1 жовтня 2019 року помер уві сні.