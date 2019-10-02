Львівська облрада звільнила заступника голови Гірняка

Львівська обласна рада звільнила з посади заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка. Дане рішення прийнято на позачерговій сесії Львівської облради 2 жовтня, передають Українські Новини.\r\nЗа його відставку проголосували 45 депутатів при необхідних 43.\r\nГолосування проходило в таємному режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 квітня 2017 року Львівська обласна рада звільнила з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Параску Дворянин.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n19 листопада 2015 року Львівська обласна рада обрала заступниками голови Параску Дворянин (партія "Об'єднання "Самопоміч") та Володимира Гірняка ("Громадянська позиція").