підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 13:26 322
Фінанси 2019-10-02T13:47:03+03:00
Українські Новини
Завдяки якісному адмініструванню нова податкова перевиконала план з податкових надходжень за 9 місяців 2019 ро

Завдяки якісному адмініструванню нова податкова перевиконала план з податкових надходжень за 9 місяців 2019 року, – Верланов

Сергій Верланов. Фото: прес-служба
Сергій Верланов. Фото: прес-служба

За 9 місяців 2019 року Державна податкова служба (ДПС) України забезпечила направлення до державного бюджету 331,1 млрд гривень. Враховуючи, що індикативні показники для ДПС на січень-вересень 2019 року було визначено у сумі 330,3 млрд гривень, план було перевиконано на 0,8 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба ДПС України.

"Завдяки якісному адмініструванню податків нам вдалося виконати план по надходженнях до бюджету за січень-вересень 2019. Варто відзначити, що нові підходи у роботі податкової дозволили зробити це без силового тиску на підприємців, використовуючи ризик-індикатори, значне підсилення аналітичної функції, відпрацювання сектору мінімізаторів. Навіть в період трансформаційних змін Нова Податкова вже демонструє підвищення ефективності", - зазначив голова ДПС України Сергій Верланов.

"Наша податкова служба дійсно змінюється, відходить від каральних підходів і концентрується на аналітичній роботі", - додав Верланов, підкресливши, що вбачає своє завдання у тому, щоб пришвидшити ці зміни і зробити їх незворотними.

Повідомляється, що такого результату, крім надходжень з частини чистого прибутку, вдалося досягти завдяки податку та збору на доходи фізичних осіб (+3,9 млрд гривень), а також податку на прибуток (+3,3 млрд гривень) при  зменшенні переплати до держбюджету на 4,9 млрд гривень.

Крім того, зазначається, що за результатами 9 місяців 2019 року сума бюджетного відшкодування ПДВ збільшилась на 20,3%, або на 19,8 млрд грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні сума нарахованого ПДВ за підсумками серпня 2019 року склала 19,8 млрд гривень, що на 2,9 млрд гривень, або на 17,2 %, більше аналогічного періоду 2018 року (16,9 млрд гривень).

Більше новин про: податки Сергій Верланов Державна податкова служба України ДПС України

Архів
Новини
Дніпровський губернатор зустрінеться з Олександром Ярославським, щоб обговорити реконструкцію аеропорту 13:29
Завдяки якісному адмініструванню нова податкова перевиконала план з податкових надходжень за 9 місяців 2019 року, – Верланов 13:26
Зеленський щиро прагне миру, - Геращенко 13:23
Журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали 13:00
У вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault: ТОП-10 авто місяця 12:49
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг, – ICU 16:55
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
більше новин
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok