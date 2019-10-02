Завдяки якісному адмініструванню нова податкова перевиконала план з податкових надходжень за 9 місяців 2019 року, – Верланов

За 9 місяців 2019 року Державна податкова служба (ДПС) України забезпечила направлення до державного бюджету 331,1 млрд гривень. Враховуючи, що індикативні показники для ДПС на січень-вересень 2019 року було визначено у сумі 330,3 млрд гривень, план було перевиконано на 0,8 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба ДПС України.

"Завдяки якісному адмініструванню податків нам вдалося виконати план по надходженнях до бюджету за січень-вересень 2019. Варто відзначити, що нові підходи у роботі податкової дозволили зробити це без силового тиску на підприємців, використовуючи ризик-індикатори, значне підсилення аналітичної функції, відпрацювання сектору мінімізаторів. Навіть в період трансформаційних змін Нова Податкова вже демонструє підвищення ефективності", - зазначив голова ДПС України Сергій Верланов.

"Наша податкова служба дійсно змінюється, відходить від каральних підходів і концентрується на аналітичній роботі", - додав Верланов, підкресливши, що вбачає своє завдання у тому, щоб пришвидшити ці зміни і зробити їх незворотними.

Повідомляється, що такого результату, крім надходжень з частини чистого прибутку, вдалося досягти завдяки податку та збору на доходи фізичних осіб (+3,9 млрд гривень), а також податку на прибуток (+3,3 млрд гривень) при зменшенні переплати до держбюджету на 4,9 млрд гривень.

Крім того, зазначається, що за результатами 9 місяців 2019 року сума бюджетного відшкодування ПДВ збільшилась на 20,3%, або на 19,8 млрд грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні сума нарахованого ПДВ за підсумками серпня 2019 року склала 19,8 млрд гривень, що на 2,9 млрд гривень, або на 17,2 %, більше аналогічного періоду 2018 року (16,9 млрд гривень).