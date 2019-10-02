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02 жовтня 2019, середа, 13:00 7
ЗМІ 2019-10-02T13:28:36+03:00
Українські Новини
Журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали

Журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали

У середу, 2 жовтня, журналісти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK проводять акцію проти цензури у відповідь на останні рішення Нацради з ТБ про позбавлення каналів ліцензії, позапланові перевірки. Про це повідомляє 112.ua.

На півгодини канали припинили активне мовлення. На знак протесту проти цензури вони показують кадри з людьми, які перебувають у студіях із заклеєними чорним скотчем ротами.

Фото: скріншоти з телеекрану

"Влада хоче закрити рот всім, хто говорить не те, що їм подобається. Але незважаючи на всі спроби, закрити рот незалежним ЗМІ не вдасться. Ми боремося і будемо боротися до самої перемоги, яка, ми щиро віримо, настане. Рано чи пізно, слово в Україні знову стане вільною", - сказав генпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевського.

 

"Крім того, що нам хочеться говорити, відкрито та чесно, - є мільйони людей, яким хочеться нас слухати. І якщо влада позбавляє їх такої можливості, то нехай сьогодні буде півгодини ганьби для Нацради. Півгодини ганьби для чиновників, які цей Нацрада покривають", - заявив генеральний директор каналу Єгор Бенкендорф.

 
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