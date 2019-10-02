До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, 2 жовтня 2019 урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Як повідомила прес-служба міжнародного аеропорту Харків, п'ятнадцятирічний Даніель Червоний прилетів з батьками рейсом Стамбул-Харків авіакомпанії "Turkish Airlines". Про те, що хлопець став мільйонним пасажиром, сім'я дізналася ще на борту літака під час приземлення в Харкові - екіпаж зробив оголошення по бортовому гучномовцю. Після посадки авіалайнера сім'ю у трапа зустріла команда аеропорту і авіакомпанії з квітами і подарунками. А всіх пасажирів рейсу чекав приємний сюрприз - святковий прийом, фуршет і святкування з тортами і шампанським.

"10 років тому, в 2009 році, коли в аеропорту функціонував тільки старий термінал, а пасажиропотік становив менше 200 тисяч чоловік в рік, ми ледь могли уявити, що перетнемо позначку в мільйон пасажирів - ця мета нам здавалася дуже далекою. Але сьогодні вона нарешті досягнута. І це не межа для нас. - зазначив на святкуванні Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить в DCH Ярославського, - Ми вдячні тим пасажирам, які протягом цих років вибирали аеропорт "Харків", - додав Васильченко, подякувавши мандрівників.

Сім'я, яка прилетіла з мільйонним п'ятнадцятирічним пасажиром в аеропорт першої столиці України, отримала цінні для будь-якого мандрівника подарунки від авіаперевізника і аеропорту. "Turkish Airlines" подарувала родині Даніеля сертифікат на безкоштовні квитки для трьох осіб на будь-який напрямок авіакомпанії в обидві сторони. Аеропорт Ярославського в якості подарунка надав сім'ї мільйонного пасажира можливість безкоштовного обслуговування в VIP-терміналі та сертифікат на 50 тис. гривень, які можна витратити на що завгодно.

"Уже протягом 2,5 років ми продовжуємо виконувати щоденні рейси і з'єднуємо Харків з більш ніж 300 напрямками по всьому світу через наш новий хаб - аеропорт Стамбула, один з найбільших аеропортів світу. Харків - одне з важливих напрямків для "Turkish Airlines" зі своїм потенціалом для зростання повітряного сполучення, динамічним населенням і культурним багатством. Ми прагнемо до подальшого прогресу і сподіваємося, що незабаром зустрічатимемо 2-х мільйонного пасажира в міжнародному аеропорту "Харків", - сказав на урочистій церемонії Альпер Кашікчі, генеральний директор представництва "Turkish Airlines" у Харкові, коментуючи перспективи розширення співпраці з аеропортом Ярославського.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної їй аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, що має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, заявляє про готовність повторити успішний досвід створення сучасних повітряних воріт міжнародного класу в місті Дніпро. Бізнесмен готовий інвестувати кошти і використовувати передовий успішний досвід для розвитку міжнародного аеропорту "Дніпро", якщо з держбюджету буде профінансовано реконструкцію такої, що належить державі злітно-посадкової смуги. За оцінкою Олександра Ярославського, повна реконструкція аеропорту Дніпра і його "злітки" може бути проведена менш ніж за два роки, і місто-мільйонник отримає власні сучасні повітряні ворота міжнародного рівня.