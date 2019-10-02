Імпорт електроенергії з Росії свідчить про домінування вузьких комерційних інтересів, - експерт Центру Разумкова

Імпорт електроенергії з Росії, який почався, говорить про домінування у владі вузьких комерційних інтересів, які реалізують лобісти. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі журналісту.

Експерт назвав рішення парламенту, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, непродуманим. На його думку, воно ставить під загрозу інтеграцію вітчизняної енергосистеми з ЄС і посилює енергозалежність України від Росії.

"Я оцінюю, що це не зовсім продумане рішення, оскільки тут не можна ставити тільки комерційну складову на перший план. По-перше, це рішення суперечить чинній стратегії України, яка передбачає інтеграцію з ENTSO-E (загальноєвропейської енергосистемою, - ред). І фактично, якщо Україна буде продовжувати постачання електроенергії з Росії, то це фактично унеможливить інтеграцію з ENTSO-E. Це перше. Другий момент – це посилення залежності від Росії. Теж це не те, що зараз потрібно Україні. Це теж суперечить завданням енергетичної безпеки. Я думаю, що тут не можна дивитися чисто на комерційну складову", - сказав Омельченко.

Він вважає, що це рішення було пролобійовано в інтересах окремих осіб. "Це свідчить про домінування вузьких комерційних інтересів і реалізації їх окремих лобістів в уряді та у Верховній Раді", - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. Про це свідчать дані на сайті НЕК "Укренерго". За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі". Її пов'язують з Ігорем Коломойським.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт мав здійснюватися з Білорусі.