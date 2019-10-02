3.10.19 10:00 Круглий стіл: "Земельне віче: 10,5 млн га державної землі - як ефективно розпорядитися територією розміром з Болгарію?"

3 жовтня 2019 року, о 10:00-12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться "Земельне віче".\r\n Організатор: радник прем’єр-міністра, активіст земельної реформи, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак. \r\nІнформаційні партнери заходу: AgroPolit.com, Latifundist.com та Kurkul.com.\r\nНа заході будуть керівники рад різних рівнів, НААН, галузевих асоціацій, представники органів влади та міжнародних проектів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЦе третій раунд земельного віче. Його мета - разом із представниками місцевих органів влади (рад різних рівнів), НААН, представниками влади та профільними експертами обговорити запропонований урядом і парламентом шлях реформування 10,5 млн га державних земель у межах земельної реформи.\r\nАкредитація: https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSd2lEGN6O_0v5JZznitEEwOavForN7xan8W_cP_vpz1Rmvabg\/viewform?usp=sf_link\r\nПосилання на перегляд онлайн-трансляції:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх