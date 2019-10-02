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  • 3.10.19 10:00 Круглий стіл: "Земельне віче: 10,5 млн га державної землі - як ефективно розпорядитися територією розміром з Болгарію?"
02 жовтня 2019, середа, 11:37 19
Прес-центр 2019-10-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
3.10.19 10:00 Круглий стіл: "Земельне віче: 10,5 млн га державної землі - як ефективно розпорядитися територіє

3.10.19 10:00 Круглий стіл: "Земельне віче: 10,5 млн га державної землі - як ефективно розпорядитися територією розміром з Болгарію?"

3 жовтня 2019 року, о 10:00-12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться "Земельне віче".

Організатор: радник прем’єр-міністра, активіст земельної реформи, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак.

Інформаційні партнери заходу: AgroPolit.com, Latifundist.com та Kurkul.com.

На заході будуть керівники рад різних рівнів, НААН, галузевих асоціацій, представники органів влади та міжнародних проектів.

Це третій раунд земельного віче. Його мета - разом із представниками місцевих органів влади (рад різних рівнів), НААН, представниками влади та профільними експертами обговорити запропонований урядом і парламентом шлях реформування 10,5 млн га державних земель у межах земельної реформи.

Акредитація:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lEGN6O_0v5JZznitEEwOavForN7xan8W_cP_vpz1Rmvabg/viewform?usp=sf_link

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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