Київ знову "застряг" в пробках: авто стоять на всіх мостах і в центрі

Сьогодні, 2 жовтня, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляють дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, біля станції метро "Шулявська". Також затори утворилися на проспекті Академіка Паладіна, біля станції метро "Академмістечко", вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Кирилівська, вулиці Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.

Також зафіксовані пробки на Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобаноського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе.

В центрі пробки утворилися на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Січових Стрільців, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Жилянська, вулиці Саксаганського, бульварі Лесі Українки та на трьох мостах: Північному, Дарницькому і Патона.

На лівому березі Києва ускладнено рух транспорту на проспекті Бажана, на проспекті Соборності, Дарницькому Броварському проспекті і проспекті з боку мостів.