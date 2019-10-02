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  • За брехню, розпалювання війни і військові злочини Порошенко має зникнути з української реальності, - Портнов
02 жовтня 2019, середа, 11:21 6
Політика 2019-10-02T11:24:17+03:00
Українські Новини
За брехню, розпалювання війни і військові злочини Порошенко має зникнути з української реальності, - Портнов

За брехню, розпалювання війни і військові злочини Порошенко має зникнути з української реальності, - Портнов

"Вчора глава МЗС Німеччини заявив, що схвалює формулу Президента Німеччини Штайнмайєра, чим публічно підтвердив її приналежність і авторство до керівництва ФРН." Про це на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав юрист і громадський діяч Андрій Портнов.

Автор нагадав, що десять днів тому в інтерв'ю власному телеканалу Порошенко заявив, що цю формулу написали в Росії і Штайнмаєр до неї не має відношення.

Тобто, на переконання Портнова, Порошенко навмисне брехав.

"Вважаю, що за брехню, розпалювання і провокування війни, воєнні злочини і створення умов для масових вбивств українців Порошенко має повністю зникнути з української реальності", - заявив Андрйе Портнов.

Він підкреслив той факт, що потрібно слідчим шляхом перевірити його зовнішньополітичні переговори, підписання всіх, що впливали на питання миру і війни угод, директиви на міжнародні зустрічі і військові накази.

Потрібно все це зіставити за часом і хронологією і проаналізувати разом з супроводжуючими ці події публічними заявами фігуранта, його дешевим піаром і пафосом.

"Необхідно допитати його міністрів, чиновників адміністрації, помічників, радників, учасників зовнішньополітичних зустрічей, перекладачів, протокольних працівників і неформальних комунікаторів на тему його військових рішень. Закінчувати з ним потрібно саме зараз, коли це має і юридичні підстави і громадську думку. Один раз прийняли рішення і забули в тюрмі", - резюмував свій пост Андрій Портнов.

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