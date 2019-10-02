Володимир Чемерис: Найбільша небезпека - якщо нова влада продовжить справу влади, яку скинув народ України

Правозахисник Володимир Чемерис вважає, що наразі найбільшою небезпекою для України є сценарій розвитку подій, за яким нова влада продовжить справу влади, яку скинув народ України.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в Facebook.\r\n"Є дві позиції – українська та антиукраїнська.Українська полягає у припиненні війни, припиненні вбивств українців з обох боків і повернення Донбасу.Антиукраїнська – у продовженні війни, вигідній фінансово-політичним групам, які на ній наживаються та ультраправим, які без війни втрачають сенс свого існування. У вбивстві українців та у остаточній втраті Донбасу.Для припинення війни необхідно знищити усі стіни, які були побудовані протягом останніх п’яти років. Побудовані не лише Яценюком, не тільки ті, які пролягли між підконтрольною та непідконтрольною територіями, а й поміж душами українців. Тобто - закони про «декомунізацію», «українізацію» (ми мали закон 1988 року про державний статус мови, який не викликав розколу країни), повалення пам’ятників та перейменування, переписування історії ідеологічними комісарами з міністерства пам’яті. Ми жили разом без цього, поки комусь не захотілось нас розділити.І справді, нам необхідні вільні вибори. У всій Україні. Без заборон будь-яких партій, зокрема й тих, які заборонені на підконтрольній території. Вибори з доступом українців до інформацій – із скасуванням заборон на сайти і телеканали. Вибори із правом українців на вираження поглядів – із звільненням політв’язнів, яких сотні в Україні. Вибори з припиненням правого насильства на вулицях. Насильства, яке організовують і покривають наші «правоохоронці».За таких умов не потрібні будуть конституційні зміни із «особливим статусом» Донбасу. Ми повернемо думки і душі людей.P.S. Політики, які протягом останніх 5 років встановили в Україні режим з тоталітарними тенденціями, і яким на президентських та парламентських виборах українці вказали на двері, бояться будь-яких референдумів. Бо знають, що українці – свободолюбива та мудра нація. Українці оберуть мир та свободу. Тому й хочуть і далі диктувати нам що нам думати, говорити, що слухати і бачити.І найбільша небезпека, якщо нова влада продовжить справи влади, яку скинув Народ України".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n