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  • Володимир Чемерис: Найбільша небезпека - якщо нова влада продовжить справу влади, яку скинув народ України
02 жовтня 2019, середа, 10:58 4
Політика 2019-10-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
Володимир Чемерис: Найбільша небезпека - якщо нова влада продовжить справу влади, яку скинув народ України

Володимир Чемерис: Найбільша небезпека - якщо нова влада продовжить справу влади, яку скинув народ України

Володимир Чемерис. Фото: facebook.com/thomas.severyn
Володимир Чемерис. Фото: facebook.com/thomas.severyn

Правозахисник Володимир Чемерис вважає, що наразі найбільшою небезпекою для України є сценарій розвитку подій, за яким нова влада продовжить справу влади, яку скинув народ України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Є дві позиції – українська та антиукраїнська.

Українська полягає у припиненні війни, припиненні вбивств українців з обох боків і повернення Донбасу.
Антиукраїнська – у продовженні війни, вигідній фінансово-політичним групам, які на ній наживаються та ультраправим, які без війни втрачають сенс свого існування. У вбивстві українців та у остаточній втраті Донбасу.
Для припинення війни необхідно знищити усі стіни, які були побудовані протягом останніх п’яти років. Побудовані не лише Яценюком, не тільки ті, які пролягли між підконтрольною та непідконтрольною територіями, а й поміж душами українців. Тобто - закони про «декомунізацію», «українізацію» (ми мали закон 1988 року про державний статус мови, який не викликав розколу країни), повалення пам’ятників та перейменування, переписування історії ідеологічними комісарами з міністерства пам’яті. Ми жили разом без цього, поки комусь не захотілось нас розділити.
І справді, нам необхідні вільні вибори. У всій Україні. Без заборон будь-яких партій, зокрема й тих, які заборонені на підконтрольній території. Вибори з доступом українців до інформацій – із скасуванням заборон на сайти і телеканали. Вибори із правом українців на вираження поглядів – із звільненням політв’язнів, яких сотні в Україні. Вибори з припиненням правого насильства на вулицях. Насильства, яке організовують і покривають наші «правоохоронці».
За таких умов не потрібні будуть конституційні зміни із «особливим статусом» Донбасу. Ми повернемо думки і душі людей.
P.S. Політики, які протягом останніх 5 років встановили в Україні режим з тоталітарними тенденціями, і яким на президентських та парламентських виборах українці вказали на двері, бояться будь-яких референдумів. Бо знають, що українці – свободолюбива та мудра нація. Українці оберуть мир та свободу. Тому й хочуть і далі диктувати нам що нам думати, говорити, що слухати і бачити.
І найбільша небезпека, якщо нова влада продовжить справи влади, яку скинув Народ України".

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