Український культурний фонд, який розподіляє 700 млн бюджетних коштів, продовжує очолювати Марина Порошенко

Дружина екс-президента України Марина Порошенко продовжує очолювати Український культурний фонд, через який тільки за цей рік повинні бути розподілені 708 млн грн, і брати активну участь в його роботі. Це стає очевидним з відповіді УКФ на інформаційний запит Українських Новин.

Зокрема, Марина Порошенко головувала на останньому в нинішньому році засіданні Наглядової ради Фонду, яке пройшло 16 серпня.

Всього в 2019 році пройшло 11 засідань Наглядової ради УКФ, який очолює Марина Порошенко.

Найбільш активно Наглядова рада збиралася в квітні-травні 2019 року (під час другого туру президентських виборів і після них), коли затверджувалися результати відбору програм-конкурсантів для отримання грантів УКФ - 6 разів. Так, засідання Наглядової ради проходили 12, 25 і 26 квітня, а також 6, 10 і 23 травня, і на всіх засіданнях головувала Марина Порошенко.

Найбільш знаковим стало засідання 31 липня, на якому Марина Порошенко була відсутня. На ньому було проведено "перезавантаження" роботи Фонду. Зокрема, затверджено Стратегію розвитку Фонду на 2019-2021 роки. Нові Умови фінансування Фондом різних типів проектів. Нова редакція Порядку проведення конкурсного відбору, Положення про експертні ради та Порядок здійснення контролю за виконанням проектів.

У той же час, вже 16 серпня було проведено ще одне засідання, на яке виносилося лише одне питання - про підтримку УКФ проекту "Вузький міст", і Марина Порошенко знову повернулася в крісло глави Наглядової ради. Йдеться про художній кінопроект українського продюсера Олега Коляди і грузинського режисера Мірзи Давітаі, зйомки якого повинні були завершитися вже у вересні нинішнього року. Ще в 2018 році цей фільм брав участь в пітчингу Патріотичної ради Міністерства культури України, який розподіляв 500 млн грн на "підтримку патріотичного кіно". Тоді автори фільму просили у України компенсувати 36 млн грн з 45 млн витрат на його створення, але не змогли пройти рейтинговий відбір.

Всього за січень-вересень 2019 року УКФ вже розподілив 290 млн грн бюджетних коштів. Найбільш активно гроші виділялися в квітні-травні, коли на підтримку проектів було направлено 232 млн.