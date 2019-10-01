"Ранок починається з кави", - 1 жовтня у світі відзначають День кави

Сьогодні, 1 жовтня у світі відзначають день, присвячений одному з найбільш важливих і популярних напоїв для людей – кави. Історію походження та розвитку споживання напою розповіли CNN.\r\nПоходження кави вважається досить глобальним процесом: араби 15-го століття першими почали вирощувати каву, а в 1843 році француз дебютував першої у світі комерційної машиною для приготування еспрессо.\r\nЗ тих пір еволюція кави невпинно набирає обертів.\r\n"Людей все більше цікавить, звідки беруться боби і як їх збирають і смажать", - заявив новозеландський виробник кави Нік Кларк Flight Coffee Unlimited.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНаголошується, що Латте, Флет Вайт і Капучино були винайдені в Сіднеї, однак удосконалены вони були у Веллінгтоні, Нова Зеландія, де кава стала неофіційним національним напоєм країни.\r\n"Веллингтонцы дійсно знають свою каву, і по місту подають дуже високі стандарти", - говорить Кларк.\r\n"Веллінгтон також маленьке місто. Там багато взаємодії між споживачами і професіоналами, що допомагає нашій галузі розвиватися і розвиватися",- відзначив він.\r\nОдного з найбільших виробників бобів у світі вважається Вьтнам. Коли В'єтнам був колонією Франції, французи заснували кавові плантації по всій країні в кінці 19-го століття.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ В'єтнамі кава заварюється в традиційному фільтрі, де капає в окрему чашку, розташовану під фільтром знизу, утворюючи густий, інтенсивний напій, який п'ють у чистому вигляді або насолоджуються з традиційним солодким згущеним молоком. Це те, до чого в'єтнамці звикли, з-за нестачі свіжого молока.\r\nКрім того, в Ханої ( В'єтнам) місцевим фаворитом є яєчний кави, в який зверху чорної кави поміщають вершкову піну з яєчного білка, схожу на безе.\r\nВ Лондоні перші в місті кав'ярні, орієнтовані на еспресо, були відкриті близько 15 років тому - з приориитетным напоєм "Флет Вайт".\r\nОднак, найдавніше поява кави датується в Африці - історики пов'язують його з Ефіопією до 15-го століття - але Нігерія - це країна, яка повільніше проникає в кавову культуру. В останні роки ситуація змінюється, і, згідно зі статистикою, в 2020 році нігерійці будуть пити на 23% більше кави, ніж у цьому році.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Україні відзначається день кави з 2007 року. Точної дати немає, але зазвичай це відбувається у другій половині вересня. По-особливому ставляться до дня кави у Львові, так як з цього міста походить Юрій Франц Кульчицький. Саме він вперше завіз кави з Туреччини в Європу, а також привчив європейців до кави з молоком.\r\nВ День кави в Україні проводяться ярмарки та фестивалі кави та посуду для цього напою. А, ще проводяться чемпіонати бариста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше експерти пояснили, що перевагу чаю або кави визначається спадковістю однієї з груп смакових рецепторів.