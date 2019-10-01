"Ранок починається з кави", - 1 жовтня у світі відзначають День кави

Сьогодні, 1 жовтня у світі відзначають день, присвячений одному з найбільш важливих і популярних напоїв для людей – кави. Історію походження та розвитку споживання напою розповіли CNN.

Походження кави вважається досить глобальним процесом: араби 15-го століття першими почали вирощувати каву, а в 1843 році француз дебютував першої у світі комерційної машиною для приготування еспрессо.

З тих пір еволюція кави невпинно набирає обертів.

"Людей все більше цікавить, звідки беруться боби і як їх збирають і смажать", - заявив новозеландський виробник кави Нік Кларк Flight Coffee Unlimited.

Наголошується, що Латте, Флет Вайт і Капучино були винайдені в Сіднеї, однак удосконалены вони були у Веллінгтоні, Нова Зеландія, де кава стала неофіційним національним напоєм країни.

"Веллингтонцы дійсно знають свою каву, і по місту подають дуже високі стандарти", - говорить Кларк.

"Веллінгтон також маленьке місто. Там багато взаємодії між споживачами і професіоналами, що допомагає нашій галузі розвиватися і розвиватися",- відзначив він.

Одного з найбільших виробників бобів у світі вважається Вьтнам. Коли В'єтнам був колонією Франції, французи заснували кавові плантації по всій країні в кінці 19-го століття.

У В'єтнамі кава заварюється в традиційному фільтрі, де капає в окрему чашку, розташовану під фільтром знизу, утворюючи густий, інтенсивний напій, який п'ють у чистому вигляді або насолоджуються з традиційним солодким згущеним молоком. Це те, до чого в'єтнамці звикли, з-за нестачі свіжого молока.

Крім того, в Ханої ( В'єтнам) місцевим фаворитом є яєчний кави, в який зверху чорної кави поміщають вершкову піну з яєчного білка, схожу на безе.

В Лондоні перші в місті кав'ярні, орієнтовані на еспресо, були відкриті близько 15 років тому - з приориитетным напоєм "Флет Вайт".

Однак, найдавніше поява кави датується в Африці - історики пов'язують його з Ефіопією до 15-го століття - але Нігерія - це країна, яка повільніше проникає в кавову культуру. В останні роки ситуація змінюється, і, згідно зі статистикою, в 2020 році нігерійці будуть пити на 23% більше кави, ніж у цьому році.

В Україні відзначається день кави з 2007 року. Точної дати немає, але зазвичай це відбувається у другій половині вересня. По-особливому ставляться до дня кави у Львові, так як з цього міста походить Юрій Франц Кульчицький. Саме він вперше завіз кави з Туреччини в Європу, а також привчив європейців до кави з молоком.

В День кави в Україні проводяться ярмарки та фестивалі кави та посуду для цього напою. А, ще проводяться чемпіонати бариста.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти пояснили, що перевагу чаю або кави визначається спадковістю однієї з груп смакових рецепторів.