Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС – єдине правильне рішення, щоб область не залишилася без електроенергії, - екс-міністр ЖКГ Кучеренко

Поточна ціна газу не дозволить Луганській ТЕС нормально працювати, оскільки компанія буде у збитках, і єдиний варіант – це спецзобов'язання, зниження вартості газу для Луганської ТЕС. Таку думку висловив Олексій Кучеренко, колишній міністр ЖКГ, голова Спілки власників житла України.

"Поточна ціна газу і ціна електроенергії - це збитки компанії... вихід був один - треба було покласти на НАК "Нафтогаз" спецзобов'язання поставляти цій ТЕС газ за меншою ціною, по собівартості. А тепер депутати намагаються зробити з цієї ситуації політику. Кабмін вже розглядав можливе зниження ціни газу для Луганської ТЕС, і я впевнений, що альтернативи цьому немає - не можна змусити приватну компанію працювати в збиток, а люди тут - просто заручники політичної ситуації", - зазначив експерт.

За його словами, Луганська ТЕС працювала раніше на вугіллі і давала електроенергію практично всієй Луганській області. Однак заблокована залізниця не дозволяє поставляти вугілля на ТЕС.

"До 2017 року область могла брати електроенергію перетіканням з окупованої території. Але в 2017 році було вирішено припинити перетоки і побудувати Кремінську підстанцію в 2017 році, коли перестали брати електроенергію з ОРДЛО. Був проведений тендер, Укренерго зобов'язався будувати, і в результаті нічого не побудували... Тепер, коли припинилися поставки вугілля на станцію за заблокованих під'їзних шляхів, станцію перевели на газ, але ціна газу така, що вони працюють у збиток. З газом вартість електроенергії дуже зросла, підвищувати адже ціни для області, для споживачів неможливо, а поточна ціна газу і ціна електроенергії - це збитки компанії", - розповів Олексій Кучеренко.

Губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що для того, щоб не залишити Луганську область без електроенергії, Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС. Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українськими властями території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.