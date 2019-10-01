Без референдуму не можна відкривати ринок землі, - Бойко

Без професійного розгляду та без референдуму відкривати ринок землі не можна. Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив під час Погоджувальної ради у вівторок, 1 жовтня, пише сайт партії.

"Питання, яке турбує не тільки нашу політичну силу, а й всю країну, — це запровадження ринку землі у тому вигляді, у якому він пропонується. Ці 4 аркуші, які ми отримали у вигляді законопроекту про ринок землі, — прямий шлях до рабства. Не враховані жодні пропозиції аграріїв, які реально працюють на землі. Немає ключової відповіді: яким чином буде розпайована земля і яким чином люди, які мають право отримати частку землі, будуть її отримувати, а вона не піде з молотка транснаціональним корпораціям, як це задумано зараз по цьому куцому законопроекту. Тому ми категорично проти такого "запровадження ринку землі". Без професійного розгляду, без референдуму таке надзвичайно чутливе і для людей, і для країни питання не можна розглядати", – наголосив Юрій Бойко.

Щодо проекту бюджету-2020, то якщо не будуть враховані пропозиції, надані опозиціонерами, фракція цей бюджет не підтримає за жодних умов.

"Незважаючи на зміну облич в уряді, ми маємо такий самий бюджет, який пропонувався минулого року практично без змін. Це така собі копія. Тобто йде продовження будівництва поліцейської держави з бідним населенням. Йде збільшення фінансування силових структур і зменшення, з урахуванням реальної інфляції і зростання цін, соціальних виплат", – сказав Юрій Бойко.

Він навів приклад, який яскраво ілюструє розподіл коштів у запропонованому урядом варіанті бюджету .

"У проекті бюджету практично немає підтримки вугільної галузі. Це надзвичайно чутливе питання, особливо з урахуванням наближення опалювального сезону. На нашій території залишилося 33 державні шахти, з яких 8 вже не працюють. Якщо не буде державної підтримки, то до кінця року їх залишиться 5. А це збільшить нашу енергетичну залежність і створить реальну небезпеку для промисловості і всього суспільства. Ми запропонували запровадження державної підтримки в рамках 2 млрд гривень для того, щоб підтримати вугільну галузь. Також ми пропонуємо надати можливість завершити будівництво шахти Нововолинська-10, тому що на Волині це буде єдина шахта, яка дасть робочі місця, якщо її побудувати до кінця року. Інші всі будуть зупинені, тому що в них вийшов виробничий термін", – наголосив Юрій Бойко.

Він зазначив, що фракція ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ надала свої пропозиції до проекту бюджету (до 1 жовтня фракції повинні були надати до профільного комітету свої пропозиції до другого читання проекту бюджету – ред. ), і наполягатиме на прийнятті цих змін.

"Ми всі разом повинні попрацювати над тим, щоб захистити інвалідів, ветеранів та всіх, хто потребує соціального захисту. Всі ми бачили бюджет-2020 року, і, відверто кажучи, якби не нові обличчя членів уряду, то виникає повне дежавю - ми отримали той же бюджет, який приймався за часів прем'єрства Яценюка чи Гройсмана. Так не повинно бути. Ми вимагаємо переглянути цей бюджет у бік його соціальної спрямованості. Ми будемо боротися за те, щоб у бюджеті-2020 були дотримані і захищені в першу чергу права пенсіонерів, ветеранів, найбільш незахищених верств населення. Новий бюджет повинен стати лакмусовим папірцем ставлення влади до людей", - підкреслив Юрій Бойко.

Про соціальну складову у проекті бюджету сьогодні йшлося на слуханнях на тему: "Соціальний захист людей похилого віку", організованих Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Метою проведення заходу є вивчення проблем з реалізації конституційних прав людей похилого віку, зокрема, права на пенсійне забезпечення, житлово-комунальні пільги та субсидії, соціальну та медичну допомогу тощо.

У ньому взяли участь народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати, Пенсійного фонду, Держслужби зайнятості, Фонду соціального страхування, наукових установ, органів місцевої влади, ветеранських та громадських організацій, профспілок, засоби масової інформації.