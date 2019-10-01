Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ

Бізнесмен Ігор Коломойський намагається створити монополію на ринку нафтопродуктів через обмеження імпорту. Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання Главком "Заплати Коломойському, або Чому в Україні такий дорогий бензин".

Видання повідомляє, що захоплена Коломойським "Укртатнафта" забезпечує левову частку виробництва нафтопродуктів в Україні – 85%. Майже половина бензину, що купується українцями, вироблена саме на цьому підприємстві. Втім, українським споживачам доводиться платити за нього ціну вищу ніж Європі.

"Як стверджує економіст Борис Кушнірук, ПАТ "Укртатнафта" в довгострокових контрактах на постачання бензину та дизельного палива використовує формулу FOB Rotterdam + диференціал… Тобто українські бензин та дизпаливо, вироблені з української нафти (монополіст у нафтовидобуванні "Укрнафта" також знаходиться під контролем групи "Приват") оцінюються так, ніби вони куплені в Роттердамі. Більше того, до роттердамської ціни додається додаткова премія", - повідомляє автор матеріалу.

Проте він зазначає, що олігарху отримання прибутків лише за рахунок цієї схеми виявилось замало, і він домагається введення обмеження імпорту нафтопродуктів через запровадження квот та мит, що дозволить йому заробляти ще більше. Зокрема, Коломойський вже добився рішення уряду про введення спеціального мита на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу.

"Цілком зрозуміло, що обмеження імпорту спрямоване на створення штучного дефіциту та ще більшого підвищення цін на АЗС. Експерти "Консалтингової групи А-95" неодноразово наголошували, що квотування імпорту є спробою монополізації ринку групою "Приват", яка спричинить за собою зростання цін для всіх категорій споживачів, зруйнує стійку модель забезпечення країни паливом і не вирішить проблем нафтопереробної галузі", - повідомляє автор.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що нафтова монополія Коломойського - "Укрнафта" - має намір погасити 18 млрд грн заборгованості перед бюджетом, що накопичилася більш ніж за 15 років, за рахунок українців. Кожному громадянину України доведеться заплатити за це 428 грн.

Нагадаємо, Сергій Куюн раніше заявив, що подальші трансформації так званої групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського будуть найкращим маркером змін у країні. А готовність команди нового президента Володимира Зеленського слідувати сінгапурському підходу, що передбачав починати боротьбу з корупцією зі своїх друзів, стануть зрозумілі досить скоро.