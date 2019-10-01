Зменшення price caps поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні, - Донбасенерго

Зменшення price caps є неприпустимим, адже це поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні через збитковість виробництва електроенергії ТЕС. Про це йдеться у заяві ПАТ "Донбасенерго" на сторінці компанії в Facebook.\r\nВ заяві зазначається, що основна аргументація ініціаторів зниження рівня цінових обмежень (price caps) на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку полягає в тому, що фактичний індекс API 2 та курс долара США відносно гривні суттєво знизились у порівнянні з показниками, які були враховані НКРЕКП при формуванні прогнозної оптової ціни електроенергії (ОРЦ) на 2019 рік. Проте в "Донбасенерго" звертають увагу, що ціна вугілля на світових торгових майданчиках (в тому числі API 2) має характерну сезонність і в осінньо-зимовий період вона суттєво зростає у порівнянні з іншими періодами року. Щодо курсу долара США до гривні, то за фактом попередніх років, він має тенденцію до збільшення в останньому кварталі року у порівнянні з другим-третім кварталами.\r\nВ компанії також зазначили, що ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" нижче від ціни теплової генерації в першому півріччі поточного року.\r\n"За три місяці роботи нової моделі ринку середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" склала 1 648 грн\/МВт*год, що на 6,4% нижче від ціни теплової генерації у першому півріччі 2019 року. При цьому на генерацію додатково покладається сплата акцизного збору в розмірі 3,2% від вартості проданої електроенергії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТаким чином, вже зараз ціна на електроенергію для теплової генерації є на 22% меншою за ту, що враховувалась НКРЕКП в прогнозованій оптовій ринковій ціні на 2019 рік, та складає 1595 грн\/МВт*год.", - повідомляється в заяві.\r\nА також підкреслюється, що собівартість електроенергії теплової генерації не змінюється прямо від зміни паливної складової (паливна складова дорівнює близько 70-75% собівартості). Так, зниження собівартості на 22% дорівнює зниженню паливної складової на 25-30% при незмінних постійних витратах, що відповідає світовим тенденціям на ринку вугілля ("Середня ціна вугілля відповідно до біржового індексу API 2 за 9 місяців 2019 року на 30,7% менша за середню ціну відповідних 9 місяців 2018 та складає 63,6 доларів США за тонну").\r\nВ "Донбасенерго" наголосили, що вважають зменшення price caps неприпустимим, адже це поставить під загрозу подальше існування теплової генерації в Україні через збитковість виробництва електроенергії тепловими електростанціями.\r\nНагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов заявляв, що посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення.