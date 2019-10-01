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01 жовтня 2019, вівторок, 16:05 27
Економіка 2019-10-01T17:45:04+03:00
Українські Новини
Рахункова палата заявила про нецільове використання 1 млрд гривень на програмах АПК

Рахункова палата заявила про нецільове використання 1 млрд гривень на програмах АПК

Рахункова палата заявляє про нецільове використання виділених коштів на програми агропромислового комплексу в розмірі 1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в минулому році майже 40% загального обсягу державної підтримки АПК, виділені за двома бюджетними програмами, отримали чотири пов'язані між собою підприємства.

При тому, що з 1 січня 2018 року одному сільськогосподарському товаровиробнику раз в рік може надаватися дотація не більш ніж 150 млн гривень.

У свою чергу Рахункова палата перевірила 2,8 млрд гривень за двома бюджетними програмами, у 2018 році Мінагрополітики використовував на державну підтримку галузі тваринництва (2,4 млрд гривень) і розвиток хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (0,4 млрд гривень).

Також Рахунковою палатою було виявлено, що Мінагрополітики виділила майже 1 млрд гривень окремим суб'єктам господарювання зі статусом юридичної особи, які є пов'язаними між собою особами (в розумінні вимог податкового законодавства).

"А це - майже 40% загального обсягу державної підтримки за двома вищезазначеними програмами і більше 70% від обсягу державної підтримки тваринництва, наданої за напрямом часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції", - наголошується в повідомленні.

Всього за вищевказаними програмами минулого року з порушенням законодавства було використано більше 1 млрд гривень і не за цільовим призначенням 6,6 млн гривень.

Також був встановлений факт нанесення збитків держбюджету в розмірі 3,2 млн гривень і 16,8 млн гривень неефективного управління коштами, які внаслідок їх невикористання, були повернуті до держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський просить правоохоронців перевірити дотації з державного бюджету та дивіденди одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ).
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