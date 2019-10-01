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01 жовтня 2019, вівторок, 14:54 253
Верховна Рада і партії 2019-10-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" Васильківський отримав "чорну мітку" від Президента, - ЗМІ

"Слуга народу" Васильківський отримав "чорну мітку" від Президента, - ЗМІ

Ігор Васильківський. Фото: КП в Україні
Ігор Васильківський. Фото: КП в Україні

Нардепи провалили голосування за скасування депутатської недоторканності. Причому проти голосували ті, хто підняв тему обов'язкового скасування депутатської недоторканності на щит своєї передвиборчої боротьби – "слуги народу". числі 44 бунтарів були і одеські представники ЗЕ-команди: Васильківський В. І., Горенюк А. А., Колєв А. В., Костін А. Е., Чернявський С. М. Про це повідомляє КП в Україні.

Як стало відомо з джерел, близьких до Офісу президента, буквально на другий день після скандального демаршу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зустрічався з президентом Зеленським і запевнив його, що законопроект №1009* буде прийнятий. А з тими, хто не голосував "попрацюють": їм видадуть "чорні мітки" з попередженням. Ті ж хто не зрозуміють сенсу попередження, автоматично потраплять у чорний список Зеленського.

Робота щодо одного з одеських бунтарів – Ігоря Васильківського вже почалася. На поточному тижні з джерел стало відомо про початок перевірки Васильківського на предмет контактів з місцевими бізнесменами. Також пішов накат неофіційного спонсора виборчої кампанії Ігоря Васильківського - одеського будівельного магната сирійського походження Аднана Кивана.

Одночасно з'явилася інформація, що співробітники медіа-холдингу Аднана Кивана не тільки супроводжували Ігоря Васильківського під час виборчої кампанії, але продовжують працювати на нардепа вже в якості його помічників і радників. Останній, не самий вдалий рада від кивановских піарників – заявка Васильківського на пост мера Одеси всупереч офіційної ставки керівництва політичної сили на іншого кандидата – Олексія Леонова. .

Ще один відвертий демарш Ігоря Васльковского по відношенню до лінії партії, може погано відбитися на загальному рейтингу ЗЕ-команди в регіоні. Джерела в ОП повідомляють, що по регіонах почалися масові заміри електорального переваги. В Одеській області довіру до "Слуг народу" просіла. Тому не виключені показові прочуханки. І зрозуміло, хто в Одеській області буде в числі перших на роль цапа-відбувайла.

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