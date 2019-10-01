"Слуга народу" Васильківський отримав "чорну мітку" від Президента, - ЗМІ

Як стало відомо з джерел, близьких до Офісу президента, буквально на другий день після скандального демаршу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зустрічався з президентом Зеленським і запевнив його, що законопроект №1009* буде прийнятий. А з тими, хто не голосував "попрацюють": їм видадуть "чорні мітки" з попередженням. Ті ж хто не зрозуміють сенсу попередження, автоматично потраплять у чорний список Зеленського.

Робота щодо одного з одеських бунтарів – Ігоря Васильківського вже почалася. На поточному тижні з джерел стало відомо про початок перевірки Васильківського на предмет контактів з місцевими бізнесменами. Також пішов накат неофіційного спонсора виборчої кампанії Ігоря Васильківського - одеського будівельного магната сирійського походження Аднана Кивана.

Одночасно з'явилася інформація, що співробітники медіа-холдингу Аднана Кивана не тільки супроводжували Ігоря Васильківського під час виборчої кампанії, але продовжують працювати на нардепа вже в якості його помічників і радників. Останній, не самий вдалий рада від кивановских піарників – заявка Васильківського на пост мера Одеси всупереч офіційної ставки керівництва політичної сили на іншого кандидата – Олексія Леонова. .

Ще один відвертий демарш Ігоря Васльковского по відношенню до лінії партії, може погано відбитися на загальному рейтингу ЗЕ-команди в регіоні. Джерела в ОП повідомляють, що по регіонах почалися масові заміри електорального переваги. В Одеській області довіру до "Слуг народу" просіла. Тому не виключені показові прочуханки. І зрозуміло, хто в Одеській області буде в числі перших на роль цапа-відбувайла.